کلاسهای آموزشی بنیاد رودکی برای ایجاد رفاقت است

مدیرعامل بنیاد رودکی با اعلام این خبر در خصوص ضرورت راه اندازی مرکز آموزش موسیقی و هنرهای تجسمی بنیاد رودکی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت : بند 6 شرح وظایف بنیاد رودکی به استفاده از ظرفیت کادر خبره در زمینه های مختلف هنری و برگزاری دوره های مختلف آموزشی اختصاص دارد و به تبع وقتی یک موسسه دولتی مثل بنیاد رودکی راه اندازی می شود باید به تمام وظایف آن جامه عمل پوشاند.

اصغرامیرنیا در ادامه افزود : به همین دلیل از سال 1382 که بنیاد رودکی تاسیس شد تا کنون زمینه برگزاری دوره های آموزشی فراهم نشده بود به همین دلیل در آغاز مدیریت خود این بند را با هیئت مدیره مطرح کردم و هیئت مدیره هم تصمیم گرفت تصدی آموزشگاه های موسیقی و مراکز دیگر آموزشی در حوزه هنرهای تجسمی را با توجه به این بند به عهده بگیرد.

وی در ادامه صحبت های خود به فضای درنظرگرفته شده برای تاسیس این مرکز آموزشی اشاره کرد و گفت : مجموعه تالار وحدت فضایی 21 هزار متری دارد که یک سوم از این فضا ، محیطی برای برگزاری برنامه های موسیقی و اجراهای نمایشی است و دو سوم باقی مانده باید برای آموزش و بستر سازی فعالیت ها هنری آماده می شد که متاسفانه این فضا در حال حاضر به مرکز اداری تبدیل شده است و تالار فردوسی هم از این قاعده مستثنی نیست این تالار محوطه ای غیر قابل استفاده داشت که وقتی تصمیم به تاسیس آموزشگاه هنری گرفتیم آن مکان را بهسازی و یک مرکز آموزشی درکنار فعالیت های فرهنگی و هنری ایجاد کردیم چراکه معتقدم خوراک مربوط به مجموعه فرهنگی باید از طریق مراکز آموزشی فراهم شود.

مدیرعامل بنیاد رودکی در پاسخ به این سئوال که آیا تاسیس مرکز آموزش موسیقی و هنرهای تجسمی بنیاد رودکی درکنار سایر آموزشگاههای آزاد هنری موازی کاری نیست گفت : هراندازه که بتوان دانش ، آگاهی و توانمندی افراد را با توجه به جمعیت علاقمند به مقوله های هنری افزایش داد و افراد مستعد را در آموزشگاه های دولتی و غیر دولتی پرورش داد خوب و مفید است.

امیرنیا در ادامه به سطح آموزش مرکز آموزش موسیقی و هنرهای تجسمی بنیاد رودکی اشاره کرد و گفت : اغلب آموزشگاه های آزاد هنری در سطح عمومی آموزش می دهند ولی ما قصد داریم هنرجویان متوسط رو به بالا را پرورش دهیم اما در گام اول آموزش عمومی را در دستور کار قرار داده ایم تا بعد از آن به سطح متوسط و پیشرفته آموزش ارتقا پیدا کنیم.