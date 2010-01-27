توجه به مبانی هرمنوتیک شرط لازم هر گفتگویی است

سیاوش جمادی درگفتگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت آثار و آرای متخصصان هرمنوتیک درایران گفت: ارزیابی مستلزم آن است که من تمامی آثار وترجمه‌های هرمنوتیک در ایران را خوانده باشم و باهم مقایسه کرده باشم. من تمامی این آثار را نخوانده‌ام ولی فکر می‌کنم هرمنوتیک درجامعه ما که ضرورتش به ایجاد شرایط گفتگو وابسته است هنوز جانیفتاده اما تلاشهای قابل توجهی توسط مترجمان و پژوهشگران آزاد جامعه با همه مشکلاتی که در راه خودشان دارند انجام می‌شود.

این مترجم آثار فلسفی درباره احساس ضرورت معرفی بهتر این آثار اظهار داشت: احساس ضرورت کلی نیست. یک چیز برای شما ممکن است ضروری احساس بشود برای کسی دیگر ضروری احساس نشود. یکی ممکن است ضرورت برایش این باشد که راه هرگونه گفتگوی آزاد را مسدود کند و فقط گفتمان خاصی را تحمیل کند. دراین صورت هرمنوتیک هیچ ضرورتی برای چنین کسی ندارد.

این محقق و پژوهشگر تصریح کرد: هرمنوتیک و اساساً آنچه که درجهان امروز جنبش بسیار عظیمی برای ایجاد شرایط برابر و عادلانه گفتگو و تبادل افکار و گفتن و شنیدن ایجاد شده درخود غرب هم این مسئله تازه است و ازاوائل قرن بیستم به طور جدی شروع شده است. این مسئله‌ای است که به طور کلی ضرورتش برای درک حقایق برای رفع ستیزه و اعمال غرض و نابرابری و بی عدالتی درکلام و در سخن و در گفتار تاحد لازم است.

جمادی خاطر نشان کرد: البته صرفاً اینطور نیست که هرمنوتیک مشکل گشای همه مسائل باشد چون مشکلات مربوط به نابرابری، بی‌عدالتی، خفقان، سانسور و غیره وذالک صرفاً با مسائل نظری حل نمی‌شوند. اما هرمنوتیک به ما خیلی چیزها می‌آموزاند ازجمله اینکه هرگفتگویی پیشاپیش اگر شرایط عادلانه‌ای نباشد این گفتگو راهش به غرض ورزی می رود و باطل است. هرمنوتیک درواقع چیزی نیست غیر از آنکه همه بزرگان دینی گفته‌اند.

وی افزود: آنها به شرایط عادلانه گفتگو به تفکر و تعقل دعوت کرده‌اند. به اینکه به گفته نگاه کنیم نه به گوینده. به اینکه خودمان را مالک ایده‌ها و ایدئولوژی و عقایدمان ندانیم بلکه همیشه به طرف مقابلمان هم احتمال بدهیم که حق می‌گوید. بنابراین هرمنوتیک ضرورتش برای کسانی که پیشاپیش خودشان را حق مطلق می دانند بی‌معنی است بلکه مضر است و سد راهشان است. بنابراین کلمه احساس ضرورت کلمه‌ای است که بستگی به این دارد این احساس از سوی چه کسی صادر بشود.

این محقق حوزه فلسفه درمورد اینکه نواندیشی دینی در ایران تاچه اندازه نیازمند تجهیز آرا و رویکردهای هرمنوتیک است؟ گفت: نه فقط نواندیشی دینی بلکه هرآنچه که فراورده روح انسان است یعنی تمام علوم انسانی، الهیات، دین، فرهنگ، همه اینها ازیک نقطه شروع می‌شوند و درجریان انتشار و تبدیلش به آیین به یک قدرت تبدیل می‌شوند. قدرت وقتی با دانش همراه و متلازم بشود دانش و گفتمانی که صرفاً به کلمه و فهم مبتنی است تهدید می‌شود.

این مترجم و نویسنده خاطر نشان کرد: مسلماً دین به هرحال سرچشمه اصیلی داشته که توانسته درطول قرون و اعصار آن سرچشمه را به یک آیین و سنت تبدیل کند. قطعاً یکی از راههای گره‌گشا برای اینکه نواندیشان دینی ازنظرنظریه پردازی بتوانند پشتوانه محکمی داشته باشند توسل به متد و روشی است که سرانجام به قول هایدگر آن متد با حقیقت یکی می‌شود.