کشف علت تفاوتهای حاضر در قمرهای دوقلوی مشتری

به گزارش خبرگزاری مهر، دو قمر مشتری به نامهای "گانیمد" و "کالیستو" از نظر ابعاد مشابه یکدیگرند و هر دو از لایه های یخی و سنگی تشکیل شده اند اما اطلاعات کاوشگرهای گالیله و ویاجر نشان می دهند که تفاوتهایی در جنبه های سطحی و ساختار لایه های ژئولوژیکی داخلی این دو قمر وجود دارد که تاکنون توضیحی برای آنها ارائه نشده بود.

اکنون محققان موسسه تحقیقاتی ساوث وست مدلی را از فرایندهای گداخت هسته ای تشکیل سنگهای هسته این دو قمر مشتری ایجاد کردند و موفق شدند فرایند تکامل "گانیمد" و "کالیستو" را نشان دهند.

این فرایند تکامل از حدود 8/3 میلیارد سال قبل در دوره "بمباران سنگین آهسته" آغاز شده است. در این دوره قمرهای مشتری مورد اصابت اجرام آسمانی بزرگ قرارگرفته اند.

این سیاره شناسان در این خصوص توضیح دادند: "اصابتهای این دوره منجر به ایجاد فرایندهای گداخت هسته ای روی گانیمد شدند و به این ترتیب گرمایی که در مرکز گسترده می شود به سرعت نمی توانست پراکنده شود. به این ترتیب تمام سنگهای گانیمد به سوی مرکز کشیده شدند. درحالی که کالیستو مورد اصابتهای کمتر و سرعت پایین تری قرار گرفت و به این ترتیب از گداخت کامل آن جلوگیری شد."

در مدل این سیاره شناسان، جاذبه بسیار زیاد مشتری موجب شده است که برخوردهای اجرام آسمانی بر روی گانیمد و کالیستو متمرکز شوند. هر برخورد بر روی سطح یخ و سنگ این دو قمر میزان زیادی آب مایع ایجاد کرده و موجب شده است که این دو قمر بسیار سنگین شوند.

براساس گزارش نیچر، همانند زمین و زهره، گانیمد و کالیستو نیز دوقلو هستند و هر دو در یک زمان متولد شده اند به همین مظور تفاوتهای بسیار زیاد میان آنها از سالها قبل توجه سیاره شناسان را به خود جلب کرده بود.