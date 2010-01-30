بازی های تدارکاتی ملاک انتخاب ملی پوشان هندبال است

جلال کوزه گری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بعد از مسابقات تدارکاتی ترکیه و گرجستان اردوهای خوبی در تهران برگزار شده و قرار است بعد از دو بازی تدارکاتی که تیم ملی طی روزهای چهارشنبه و پنج شنبه (7 و 8 بهمن ماه) با تیم ذوب آهن برگزار کرد، ترکیب نهایی تیم مشخص شود.

وی افزود: البته تیم با تمام بازیکنان اردوی خود را تا 15 بهمن ماه ادامه می دهد اما این دو بازی ملاک ارزیابی نهایی مربیان برای مشخص شدن تیم اعزامی به مسابقات جام ملت های آسیا است. مربیان در پایان این مسابقات دو بازیکن را از ترکیب تیم خط می زنند.

نایب رئیس فدراسیون هندبال با مثبت ارزیابی کردن وضعیت تیم ملی گفت: خوشبختانه شرایط تیم خوب بوده و در تلاشیم تا طی روزهای باقیمانده و دو بازی تدارکاتی، آسیبی به ورزشکاران در تمرینات نرسد. تنها پیمان صادقی و قضات به دلیل آسیب دیدگی شدید نمی توانند تیم ملی را در لبنان همراهی کنند.

تیم ملی هندبال کشورمان بامداد 16 بهمن ماه تهران را به مقصد لبنان برای شرکت در چهاردهمین دوره مسابقات هندبال جام ملت های آسیا ترک خواهد کرد.