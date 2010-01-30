درمنش به خبرنگار مهر گفت: نسخه وی سی دی فیلم سینمایی "ماه‌وش" در 400 هزار نسخه به بازار آمده و در دو روز اول عرضه از این نسخه استقبال شده است. این فیلم در 10 سالن به صورت تک سانس روی پرده رفت و آن طور که باید دیده نشد. پخش فیلم در شبکه نمایش خانگی باعث دیده شدن بیشتر آن می‌شود.

وی افزود: این فیلم در شرایط مناسبی روی پرده نرفت در حالی که به دلیل جذابیت‌ها و امتیازهایی که داشت می‌توانست مخاطب بیشتری داشته باشد. عرضه "ماه‌وش" در شبکه نمایش خانگی امکانی را فراهم می‌کند که در کنار مخاطب تهرانی مخاطب شهرستانی هم این فیلم را ببیند.

"ماه‌وش" با بازی نسرین مقانلو، کاظم افرندنیا، هوشنگ توکلی و محمدرضا داودنژاد داستان زندگی بازیگر زنی است که پس از سالها به ایران برمی‌گردد. این فیلم را موسسه هفت و شبکه پخش بایا عرضه کرده‌اند.