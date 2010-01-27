بارش برف مازندران را سفیدپوش کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف که هم اکنون در شهرستان های آمل، بابل، ساری، قائمشهر و بیشتر شهرهای غرب استان شروع به باریدن کرده، شهروندان این مناطق را خوشحال و چهره این شهرها را زمستانی و سفیدپوش کرد.

بارش برف همراه با باران در بیشتر شهرهای استان همچنان ادامه دارد و پس از دو سال در شهرهای این استان باریدن گرفت.

بسیاری شهروندان مازندرانی از جمله در شهرهای آمل و ساری با مشاهد بارش برف در نقاط اصلی شهر در زیر بارش برف حضور دارند و ابراز خوشحالی می کنند.

هم اکنون در ارتفاعات کوهستانی مازندران از جمله دو هزار و سه هزار تنکابن، بلده نور و لاریجان آمل از 20 تا 50 سانتی متر بر زمین نشست.

رئیس اداره پیش بینی ه‍و‌اش‍ن‍‍اس‍‍ی‌ م‍‍ازن‍در‌ان با اشاره به اینکه شهروندان منطقه کوهستانی بلده نور با دمای 9 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین شب را در این استان سپری کردند، گفت: دمای هوا در بیشتر نقاط مازندران در دو روز گذشته کاهش یافته به طوری که دمای هوای شهر بابلسر به 4 درجه سانتیگراد بالای صفر رسید.

کیان خدیور افزود: براساس داده های دریافتی از ماهواره و نقشه های پیش پابی هواشناسی، بیانگر نفوذ سامانه ناپایدارتر از میانی جو، شکل گیری جریانات شمالی و ریزش هوای سرد طی این مدت بر روی سواحل مازندرانی دریای خزر است.

وی با اشاره به اینکه وضعیت دریای خزر هم همانند روز گذشته، مواج و طوفانی پیش بینی می شود از ماهیگیران مازندرانی خواست تا روز پنجشنبه (هشتم بهمن ماه) از رفتن به دریا خودداری کنند.

وی با بیان اینکه در این مدت احتمال آبگرفتگی معابر عمومی در برخی از نقاط استان و اختلال در تردد وسایط نقلیه در جاده های کوهستانی دور از انتظار نخواهد بود، خاطرنشان کرد: ناپایداری هوای مازندران به تدریج از اواخر امروز کاهش می یابد و فردا نیز صاف تا نیمه ابری خواهد شد.