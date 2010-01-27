  1. استانها
  2. ایلام
۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۱۳

طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه در ایلام اجرا شد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل بهزیستی استان ایلام از اجرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه در نقاط مختلف این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، صادق رستمی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه با رویکردی چند بخشی از سال 86 در روستاهای استان آغاز و تاکنون با اجرای این طرح دو هزار و چهار معلول در مناطق روستایی استان شناسایی شده است.

وی گفت: این طرح تاکنون در روستاهای شش شهرستان استان اجرا و این تعداد معلول شناسایی شدند.

وی افزود: طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه تا پایان دهه فجر در روستاهای دو شهرستان دیگر استان شامل مهران و ملکشاهی اجرا می شود.

این مسئول با اشاره به اینکه این طرح امسال با رویکرد تسهیل گران تحصیل کرده در استان آغاز می شود، خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح کمک به تصریح و شتاب در اجرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه و ارائه خدمات شش گانه آموزش بهداشت، سلامت، خدمات توان بخشی پزشکی، مناسب سازی محیط زندگی، اشتغال و حمایتهای اجتماعی به معلولان با همکاری شوراهای محلی مرکب از دهیاران، بهورزان، آموزگاران و معتمدان محلی صورت می گیرد.

رستمی یادآور شد: 80 هزار نفر در استان ایلام از خدمات بهزیستی بهره مند هستند.

کد مطلب 1024864

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها