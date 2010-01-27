طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه در ایلام اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، صادق رستمی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه با رویکردی چند بخشی از سال 86 در روستاهای استان آغاز و تاکنون با اجرای این طرح دو هزار و چهار معلول در مناطق روستایی استان شناسایی شده است .

وی گفت: این طرح تاکنون در روستاهای شش شهرستان استان اجرا و این تعداد معلول شناسایی شدند .

وی افزود: طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه تا پایان دهه فجر در روستاهای دو شهرستان دیگر استان شامل مهران و ملکشاهی اجرا می شود .

این مسئول با اشاره به اینکه این طرح امسال با رویکرد تسهیل گران تحصیل کرده در استان آغاز می شود، خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح کمک به تصریح و شتاب در اجرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه و ارائه خدمات شش گانه آموزش بهداشت، سلامت، خدمات توان بخشی پزشکی، مناسب سازی محیط زندگی، اشتغال و حمایتهای اجتماعی به معلولان با همکاری شوراهای محلی مرکب از دهیاران، بهورزان، آموزگاران و معتمدان محلی صورت می گیرد .