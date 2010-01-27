نیم نگاه منصوری به اهواز است / فولاد به "چاله" حفاری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، با نتایجی که در دیدارهای هفته گذشته لیگ برتر فوتسال رقم خورد، بازهم جذابیت به رقابت مدعیان بالای جدول بازگشت. هفته گذشته فولادماهان در خانه برابر پتروشیمی تبریز متوقف شد و شهید منصوری از سد شهرآفتاب گذشت تا فاصله مدعیان اصلی قهرمانی لیگ برتر فوتسال کاهش یافته و به چهار امتیاز برسد.

این هفته فولادماهان صدرنشین به اهواز می رود تا در جدالی سخت و تعیین کننده برابر تیم سوم جدول رده بندی بایستد. نتیجه این دیدار تاثیری مستقیم بر رقابت اصفهانی‌ها با شهید منصوری قرچک خواهد داشت چرا که حریف ورامینی این هفته در دیداری به مراتب آسانتر آنهم در خانه به مصاف علم و ادب می رود. البته شهید منصوری این شانس را دارد که چهار ساعت زودتر از فولادماهان به میدان برود و با نتیجه‌ای که کسب می کند بازی تیم صدرنشین را تحت تاثیر قرار دهد.

- برنامه دیدارهای هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:

پنجشنبه - 8/11/88

* شهید منصوری -علم و ادب مشهد، ساعت 11، سالن هفتم تیر قرچک

* صدرا شیراز- پوشینه بافت قزوین، ساعت 15، سالن صدرا شیراز

* شهر آفتاب تهران- لبنیات ارژن فارس، ساعت 15، سالن شهید جوینی هشتگرد

* ارم کیش قم - هیئت فوتبال کرمان، ساعت 15، سالن شهید حیدریان قم

* راه ساری - گسترش فولاد تبریز، ساعت 15، سالن شهید رسول حسینی ساری

* فیروز صفه اصفهان - پتروشیمی تبریز، ساعت 15، سالن گل نرگس

* شرکت ملی و حفاری ایران - فولادماهان سپاهان اصفهان، ساعت 15، سالن نفت اهواز

جدول رده بندی:

1- فولاد ماهان سپاهان 52 امتیاز

2- شهید منصوری قرچک 48 امتیاز

3- شرکت ملی و حفاری 39 امتیاز

4- صدرا شیراز 33 امتیاز

5- پتروشیمی تبریز 32

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12- ارم کیش قم 19 امتیاز

13- شهر آفتاب تهران 14 امتیاز

14- هیئت فوتبال کرمان 11 امتیاز