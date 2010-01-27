به گزارش خبرنگار مهر، پنج شنبه هشتم بهمن ماه در سانس ابتدایی فیلم "ملک سلیمان" ساخته شهریار بحرانی که هزینه ساختش به گفته تولیدکنندگانش هشت میلیارد تومان بوده، به روی پرده می رود. خیلی از کارشناسان و اهالی رسانه منتظر دیدن این فیلم در سالن سینما هستند تا با امکانات جدید فنی که برای ان به کار برده شده است، از نزدیک اشنا شوند.

یکی دیگر از موارد روز پنجم جشنواره فیلم فجر، نمایش فیلم "زمهریر" علی روئین تن در سانس پایانی است که این فیلم نیز برای نمایش و حضور خود در جشنواره فیلم فجر با مشکلات زیادی روبرو بود. پیش بینی می‌شود نمایش این فیلم نیز با استقبال زیادی روبرو بشود.

ملک سلیمان هشتمین ساخته شهریار بحرانی است که حدود سه سال تولید آن طول کشید و یکی از پرخبرترین فیلم‌های سینمای ایران به لحاظ بودجه و مراحل ساخت است. پروژه تاریخی "ملک سلیمان" داستان زندگی و رویدادهای زندگی حضرت سلیمان (ع) را بر اساس قرآن روایت می‌کند. امین زندگانی، محمود پاک‌نیت، حسین محجوب، مهدی فقیه، ارژنگ امیرفضلی، الهام حمیدی و... از بازیگران آن هستند.

کیمیا و خاک فیلمی از عباس رافعی است که امسال با دو فیلم در این رویداد حضور دارد. این فیلم نیز از پروژه های با موضوع انقلاب اسلامی است که به مناسبت سی امین سالگرد انقلاب اسلامی ساخته شد، اما به جشنواره سال 87 نرسید. در این فیلم حسین یاری، پریوش نظریه، حامد بهداد و... بازی می کنند.

لطفا مزاحم نشوید اولین فیلم مستقل محسن عبدالوهاب در مقام کارگردانی است که پیش از این با رخشان بنی‌اعتماد همکاری کرده است. در این فیلم که روایت اپیزودیک دارد، باران کوثری، حامد بهداد، افشین هاشمی، هدایت هاشمی، سیامک صفری و...بازی می کنند. این فیلم در قالب چهار قصه تو در تو با نگاهی طنزآلود، روایت‌هایی از وقایع مختلف مرتبط با زندگی جوانان امروز در این فیلم ارائه می‌کند.

باغ قرمز اولین فیلم بلند سینمایی امیر سمواتی در مقام کارگردان است که پیش از تهیه کنندگی فیلم "کافه ترانزیت"، "نفس عمیق" و... را برعهده داشته است. امین تارخ، شقایق فراهانی، لیلا اوتادی، مرتضی ضرابی، رامین راستاد، نیکی نصیریان و فریدالدین بازیگران این فیلم هستند. این فیلم روابط انسانی میان داود و مهناز از جنوبی‌ترین نقطه شهر و روابط انسانی دکتر و همسرش از شمالی‌ترین نقطه شهر، جبر و اختیار میان روابط انسانی و داستانی در دنیای امروز را روایت می‌‌کند.

حوالی اتوبان نیز اولین ساخته سیاوش اسعدی است که تهیه‌کنندگی آن برعهده غلامرضا موسوی است. این فیلم که فیلمبرداری آن سال 87انجام شده، داستان زوج جوانی است که با ورود زنی میانسال زندگی شان دستخوش تغییر می‌شود. گلچهره سجادیه، شهاب حسینی، نورا هاشمی و بهناز جعفری در این فیلم به ایفای نقش می پردازند.

زمهریر دومین فیلم سینمایی روئین‌تن پس از "دلشکسته" داستانی درباره دفاع مقدس دارد. این فیلم نیز به دلیل مشکلاتی در بخش مسابقه پذیرفته نشد. نیوشا ضیغمی، شیلا خداداد، بیتا بادران، افسانه بایگان، امین تارخ، ابوالفضل پورعرب، وحید جلیلوند، رحمان حقیقی، هادی دیباجی، فرود روئین‌تن، جمشید شاه‌محمدی، مهوش صبرکن، مریم کاویانی و جمشید مشایخی بازیگران این فیلم هستند.