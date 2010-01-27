واکنش دانشجو به بازنشستگی اساتیدعلامه/ ردپای رکودعلمی درسن بازنشستگی

تکذیب بازنشستگی 12 عضو هیئت علمی در دانشگاه علامه

به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو ظهر امروز چهارشنبه در پاسخ به خبرنگار مهر درباره بحث بازنشستگی 12 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: بازنشسته شدن 12 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه در یک هفته را تکذیب می کنم زیرا بحث بازنشستگی یک نفر مطرح بوده است.

وی تأکید کرد: پس از مطرح شدن این موضوع در رسانه ها از دانشگاه علامه توضیح خواستیم که ریاست دانشگاه در توضیح خود عنوان کرد که تنها یک نفر آن هم به خواست خود بازنشسته شده است و بازنشستگی 12 نفر به زمان فعلی مربوط نمی شود.

بازنشستگی اساتید بر عهده ریاست دانشگاهها و هیئت امنای دانشگاه است

وزیر علوم به مهر گفت: بازنشستگی اساتید بر عهده ریاست دانشگاهها و هیئت امنای دانشگاه است. دانشگاهها افرادی را که استادیار هستند و یا دارای 30 سال سابقه خدمت داشته باشند برای به کار گرفتن افراد جوانتر می توانند بازنشسته کنند.

وی افزود: در موارد خاص در صورت تشخیص هیئت امنا، دانشگاهها می توانند اعضای هیئت علمی را بازنشسته کنند و این موضوع در حیطه اختیارات وزارت علوم نیست. بازنشستگی اساتید در حوزه اختیارات دانشگاهها و ریاست دانشگاهها است و آنها در این زمینه مستقل عمل می کنند.

توجه هیئت امنای دانشگاهها به رکود علمی در بازنشستگی

دانشجو گفت: در هیئت امنای دانشگاهها به رکود علمی هم توجه دارند بنابراین اگر استادی رکود علمی داشته باشد بازنشسته می شود و افراد جوان تری را جایگزین آن می کنند.

رسیدن به استاد تمامی از دانشیاری باید ظرف مدت 9 تا 15 سال اتفاق بیافتد

وی ادامه داد: خود من عضو هیئت امنای دو دانشگاه بوده ام و اطلاعات کافی از عملکرد هیئت امنای دانشگاهها دارم. اعضای هیئت امنای دانشگاهها به رکود علمی توجه دارند. اعضای هیئت علمی باید تا پایان 30 سال خدمت مرتبه علمی دانشیاری تا استاد تمامی را طی کرده باشند که طی این مرحله ظرف 9 تا 15 سال باید طی شود.

وزیر علوم با اشاره به آئین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی نیز به مهر گفت: این آئین نامه حاوی نمرات اجرایی، آموزشی و پژوهشی است و اگر فردی حداقل نمره را کسب کند می تواند مراتب علمی را طی کند.