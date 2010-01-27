داوران بخش مسابقه سینمای ایران جشنواره فیلم فجر معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، هفت نفر نفر از کارشناسان و هنرمندان فیلم‌های این بخش از جشنواره را ارزیابی می کنند. ، مسعود جعفری جوزانی فیلمساز، اسفندیار شهیدی مدیر فیلمبرداری و تهیه کننده سینما، ابوالقاسم طالبی فیلمساز، محسن علی اکبری تهیه کننده سینما، محمد ابراهیم فیاض کارشناس فرهنگی، فاطمه گودرزی بازیگر و ناصر هاشم زاده فیلمنامه نویس فیلم های بخش مسابقه سینمای ایران جشنواره فیلم فجر را داوری می کنند.

26 فیلم در بخش مسابقه سینمای ایران بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر به روی پرده می رود. در بخش مسابقه سینمای ایران 15 سیمرغ بلورین و یک سیمرغ زرین از نگاه ملی به برگزیدگان اهدا می شود.



