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۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۲۱

داوران بخش مسابقه سینمای ایران جشنواره فیلم فجر معرفی شدند

داوران بخش مسابقه سینمای ایران جشنواره فیلم فجر معرفی شدند

اسامی داوران بخش مسابقه سینمای ایران بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر در چهارمین روز برگزاری اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفت نفر نفر از کارشناسان و هنرمندان فیلم‌های این بخش از جشنواره را ارزیابی می کنند. ، مسعود جعفری جوزانی فیلمساز، اسفندیار شهیدی مدیر فیلمبرداری و تهیه کننده سینما، ابوالقاسم طالبی فیلمساز، محسن علی اکبری تهیه کننده سینما، محمد ابراهیم فیاض کارشناس فرهنگی، فاطمه گودرزی بازیگر و ناصر هاشم زاده فیلمنامه نویس فیلم های بخش مسابقه سینمای ایران جشنواره فیلم فجر را داوری می کنند. 

 26 فیلم در بخش مسابقه سینمای ایران بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر به روی پرده می رود. در بخش مسابقه سینمای ایران 15 سیمرغ بلورین و یک سیمرغ زرین از نگاه ملی به برگزیدگان اهدا می شود.

 

کد مطلب 1024879

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