زمانبندی برای بررسی بودجه سال 89 در مجلس آغاز شد

حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه پیگیری و نظارت اصل 44 قانون اساسی در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بررسی بودجه به دلیل تاخیر شش ماهه دولت در ارائه بودجه به مجلس از امروز آغاز شد، افزود: نمایندگان مجلس به مدت 10 روز فرصت دارند تا بودجه را بررسی کنند و پس از آن بودجه و پیشنهادات به مدت 10 روز در کمیسیون تخصصی مجلس بررسی می شود و پس از این مرحله کمیسیون تلفیق نیز دو هفته برای بررسی بودجه سال 89 فرصت دارد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با این روند بررسی بودجه در اسفند ماه امسال پایان می یابد و مفاد آن تنظیم می شود.

فولادگر پیش بینی کرد : برنامه پنجم توسعه کشور نیز به دلیل تاخیردر ارائه، در ابتدای سال آینده بررسی می شود.

رئیس کمیسیون ویژه پیگیری و نظارت اصل 44 قانون اساسی در مجلس گفت: بر این اساس، از زمان بررسی برنامه پنجم در 15 فروردین ماه سال آینده، نمایندگان 35 روز وقت دارند تا این برنامه را بررسی کنند.