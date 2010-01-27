به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کویت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر روز چهارشنبه در آخرین روز از سفر خود به کویت در نشست مطبوعاتی به سئوالات خبرنگاران در مباحث مختلف پاسخ داد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار اعزامی مهر به کویت مبنی بر اینکه با توجه به مانور نظامی اخیر کویت با آمریکا نظرش در این باره چیست و آیا در گفتگو با سران کویتی راه های بررسی همکاری های امنیتی در منطقه با هدف خروج نیروهای فرامنطقه ای پیگیری شده است، اظهار داشت: طبعا در این زمینه بحث هایی در مذاکرات عنوان شد.

رئیس مجلس ایران گفت: آمریکا در منطقه همچنان در مسیر آتش افروزی است شما حتما شرایط افغانستان را رصد می کنید که چه معضلاتی برای مردم افغان ایجاد کرده است.

لاریجانی خاطر نشان کرد: آمریکایی ها 30 الی 40 هزار نیرو در این منطقه افزوده اند و همچنان در افغانستان شرایط نامطلوبی را شاهد هستیم.

وی ادامه داد: دخالت آمریکا در عراق به بهانه حضور سربازان در مسائل سیاسی اشتباه بزرگ آنهاست و این باعث نفرت بیشتر مردم منطقه نسبت به آمریکا خواهد شد.

رئیس قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران حضور آمریکا در منطقه را بی تاثیر خواند و گفت: این مانورها در منطقه تاثیری در قدرت آمریکا نخواهد داشت و بهتر است اوباما به دنبال تغییر اساسی در استراتژی خود باشد.

کویت و آمریکا در روزهای اخیر مانور مشترک هوایی ، دریایی و زمینی برگزار کرده اند .

ادامه دارد...