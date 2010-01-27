اخبار کوتاه ورزشی از خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، 17 هیات ورزشی از خراسان شمالی در مسابقات المپیاد ایرانیان شرکت می کنند .17 هیئت ورزشی در قالب 5 تیم ورزشی بانوان و 12 تیم ورزشی مردان در سومین دوره المپیاد ایرانیان شرکت می کنند.

در سومین دوره این مسابقات استان 7 کشور میزبان ورزشکاران خراسان شمالی هستند. در رشته های دو میدانی، کوهنوردی، بوکس، ووشو، کشتی، اسکیت، بیس بال، همگانی، تکواندو جودو، باستانیس و کاراته در قالب 34 ورزشکار مرد و 28 ورزشکار زن در این مسابقات حضور دارند.

سومین دوره مسابقات المپیاد ایرانیان از یکم تا بیستم بهمن در 17 استان کشور برگزار می شود که ورزشکاران استان در 7 استان و تا دهم بهمن ماه با حریفان خود رقابت می کنند.

تیم بوکس خراسان شمالی عازم شهرستان زاهدان شد

نماینده خراسان شمالی با سه بوکسورو یک مربی صبح امروز به این رقابتها عزیمت کرد. اعضای تیم استان را در این مسابقات آیدین درتومی، ابراهیم محزون، قلی حسینی به مربیگری حسن بیگ زاده تشکیل می دهند.

سومین دوره مسابقات المپیاد ایرانیان در رشته بوکس با شرکت 18 تیم از به مدت 2 روز در استان سیستان و بلوچستان برگزار می شود.

تیم کشتی خراسان شمالی مقام دوم مسابقات المپیاد ایرانیان را کسب کرد

در مسابقات کشتی سومین دوره المپیاد ایرانیان تیم 8 نفره خراسان شمالی پس از تیم مازنداران در جایگاه دوم تیمی ایستاد. تیم خراسان شمالی با کسب یک مدال طلای امیر حسین محمدی در وزن 84 کیلو گرم و دو مقام پنجمی پس از تیم مازندران در رده دوم تیمی این رقابتها جای گرفت. مسابقات کشتی سومین دوره المپیاد ایرانیان با حضور 10 تیم از چهارم تا ششم بهمن ماه در مشهد برگزار شد.