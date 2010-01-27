سرانه مصرف بنزین در کرمان به 342 لیتر رسید

محمد مهدی قرایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: مصرف بنزین در استان کرمان پس از اجرای سامانه کارت هوشمند سوخت مصرف بنزین در کرمان روزانه 2.5 میلیون لیتر کاهش یافته است.

وی گفت: هم اکنون سرانه مصرف بنزین در استان کرمان 342 لیتر به ازاء هر فرد می باشد که این رقم معادل یک میلیون و 500 هزار ریال به ازاء هر نفر می باشد.

وی خاطر نشان کرد: بیشترین میزان مصرف سوخت در استان کرمان مربوط به شهر کرمان با 332 میلیون لیتر مصرف بنزین در سال است.

مدیر شرکت نفت استان کرمان افزود: رفسنجان، سیرجان، بم، جیرفت، کهنوج، زرند و بافت به ترتیب سایر شهرستانهای پر مصرف استان می باشد و کمترین میزان مصرف بنزین در شهرستان شهربابک با 29 میلیون لیتر می رسد.

وی در ادامه خواستار مدیریت مصرف سوخت توسط مردم شد و گفت: مردم باید با استفاده از کارتهای سوخت خود مصرف بنزین را بگونه ای مدیریت کنند که حداکثر صرفه جویی در استفاده از بنزین در استان صورت گیرد.

قرایی گفت: بخش عمده ای از بنزین به صورت واردات به کشور وارد می شود و هزینه سنگینی را شامل می شود.