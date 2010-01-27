به گزارش مهر از اسوشیتد پرس، این بازیگر 27 ساله به پیشنهاد تام شراک رئیس آکادمی اسکار به این نهاد مهم سینمایی پیوسته و روز دوم فوریه اسامی نامزد‌های جایزه اسکار امسال را در نشست رسانه ای اعلام می‌کند.



شراک و هاتاوی صبحگاه دوم فوریه در کنفرانسی خبری که از بخش خبری صبح شبکه‌های گوناگون تلویزیونی پخش می‌شود اسامی نامزد‌های 10 رشته از 24 رشته جایزه اسکار را معرفی خواهند کرد.



هاتاوی سال گذشته برای نقش آفرینی در فیلم "ریچل ازدواج می کند" نامزد دریافت جایزه اسکار بازیگر نقش اول زن شد.از جمله مهم ترین فیلم هایی که او در آنها به نقش آفرینی پرداخته می‌توان به "شیطان پرادا می پوشد" و "خاطرات شاهزاده"اشاره کرد.



این بازیگر آمریکایی به تازگی بازی در فیلم "آلیس در سرزمین عجایب" به کارگردانی تیم برتن و نقش آفرینی جانی دپ را به پایان رسانده است.

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