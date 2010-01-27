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۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۱۹

آذربایجان غربی نائب قهرمان شمشیربازی المپیاد ایرانیان شد

آذربایجان غربی نائب قهرمان شمشیربازی المپیاد ایرانیان شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: آذربایجان غربی توانست نائب قهرمانی شمشیربازی المپیاد ورزشی ایرانیان را از آن خود کند.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، تیم شمشیربازی شرکت کننده آذربایجان غربی در این رقابتها با نتیجه نزدیک 45 بر 43 در مقابل تیم مازندران مغلوب شد تا مدال نقره این رقابتها را بدست آورد.

در این دیدارها، تیم های تهران و اصفهان نیز بطور مشترک به مقام سوم این مسابقات رضایت دادند.

مسابقات شمشیربازی المپیاد اورزشی ایرانیان در بخش بانوان نیز از روز پنج شنبه با حضور 10 شمشیرباز آذربایجان غربی برگزار می شود.

اعضای تیم شمشیربازی آقایان در این رقایتها را طاهر عاشوری، حجت حکیمیان، عطا ذوالفقارزاده و سالار شیدایی تشکیل می دادند.

کد مطلب 1024890

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