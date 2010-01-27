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۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۳۱

واتیکان عواید فروش تمبر تجدید چاپ شده را به بازماندگان هائیتی اختصاص می‌دهد

واتیکان عواید فروش تمبر تجدید چاپ شده را به بازماندگان هائیتی اختصاص می‌دهد

دفتر تمبر و سکه واتیکان اعلام کرد که درنظر دارد تمبری را تجدیدچاپ کرده و عواید آن را برای بازماندگان زلزله هائیتی ارسال کند. انتظار می‌رود عواید این کار بیش از 210 هزار دلار باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کاتولیک، تمبری که برای یادبود هزارو پانصدمین سالگرد زیارتگاه بانوی بخشایش ما پیش از زلزله هائیتی نیز قرار بود از سوی واتیکان مورد تجدید چاپ قرار گیرد، اما پس از زلزله هائیتی قرار شد که قیمت این تمبر بسیار بیشتر از چیزی باشد که در ابتدا تعیین شده بود تا بتوان از عواید آن به نفع مردم هائیتی استفاده کرد.

این تمبرها با شمارگان 900 هزار نسخه قرار است 20 سنت یورو بیش از 65 سنت ارزش پستی خود به فروش برسد و در نهایت قیمت این تمبر تجدید چاپ شده به 85 سنت یورو  می‌رسد.

موضوع این تمبر زیارتگاه بانوی بخشایش ما است که در کوهستانی 64 کیلومتری غرب واتیکان واقع شده است.

کد مطلب 1024891

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