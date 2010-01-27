دخالت دیپلماتهای آلمانی در حوادث عاشورا

به گزارش خبرنگار مهر، معاون وزیر اطلاعات صبح امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تشریح بخشی از پشت صحنه سازمان دهندگان اغتشاشات ظهر عاشورا، گفت: اغتشاشات ظهر روز عاشورا از قبل سازماندهی شده و در آن جریان فتنه، ضد انقلاب و شبکه های وابسته به سرویس های اطلاعاتی یکی از کشورهای اروپایی حضور داشتند.

این مقام مسئول همچنین از شناسایی و دستگیری یکی از مشاوران نزدیک به میرحسین موسوی کاندیدای معترض انتخابات خبر داد و تصریح کرد: طبق اسناد موجود و اعترافات این مشاور نزدیک، وی اعتراف کرده که از طریق یک سر شبکه با سرویس اطلاعاتی یکی از کشورهای اروپایی مرتبط شده و اطلاعات محرمانه ای را از داخل کشور به خارج منتقل نموده است.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال خواهد شد.