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۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۴۱

تعمیرات توربو کمپرسورهای گازی بومی شد

یک مقام مسئول در شرکت گاز، اعلام کرد: با مشارکت سازندگان داخلی و شرکت انتقال گاز ایران، انجام تعمیرات و تعویض قطعات توربوکمپرسورهای گاز در داخل کشور بدون حضور شرکت های خارجی انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی صلواتی با بیان اینکه در حال حاضر ظرفیت انتقال گاز طبیعی در منطقه دو حدود 8 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، گفت: هم اکنون تعداد 13 تاسیسات تقویت فشار گاز، 7 مرکز بهره برداری خطوط انتقال، 50 دستگاه توربو کمپرسور گاز و حدود چهار هزار و 500 کیلومتر خطوط انتقال فشار قوی گاز طبیعی در سطح این منطقه عملیاتی در مدار بهره برداری قرار دارد.

وی با اشاره به ضرورت بهره برداری مستمر، افزایش پایداری شبکه و انتقال بدون توقف گاز، تصریح کرد: از ابتدای سالجاری تعدادی از توربو کمپرسورهای گاز در مهمترین تاسیسات تقویت فشار گاز نیاز به انجام تعمیرات اضطراری داشتند که مکاتبات انجام گرفته با شرکت خارجی طرف قرارداد برای دریافت خدمات تعمیراتی نتیجه ای نداشت.

این مقام مسوول با تاکید بر اینکه با عدم انجام تعمیرات اضطراری توربوکمپرسورهای مذکور ظرفیت انتقال گاز ایران حداقل حدود 40 میلیون متر مکعب روزانه کاهش می یافت، اظهار داشت: از این رو برای انجام این دوره تعمیراتی کار گروهی با حضور متخصصان شرکت انتقال گاز ایران تشکیل شد و با همکاری شرکت انتقال گاز ایران و سازندگان داخلی برای نخستین بار امکان بومی سازی تعمیرات و تعویض برخی از قطعات آسیب دیده توربو کمپرسورهای گاز در کشور فراهم شد.

مدیر منطقه 2 شرکت انتقال گاز ایران خاطر نشان کرد: در حال حاضر انجام کلیه مراحل تعمیرات و بازسازی برخی از قطعات و تجهیزات توربوکمپرسورهای گاز بدون حضور شرکت های خارجی در داخل کشور انجام می گیرد.

کد مطلب 1024896

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