مهلت ارسال آثار به جشنواره فیلم کوتاه ترافیک تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر،به علت تقاضای فیلمسازان ،با هماهنگی‌های به عمل آمده با شورای برگزاری جشنواره فیلم ترافیک،مهلت ارسال آثار به این جشنواره تا 10 اسفند‌ماه تمدید شد.

نخستین جشنواره فیلم کوتاه ترافیک در سه حوزه داستانی،مستند ،و پویا نمایی برگزار می‌شودو فیلم‌های تولید شده از فروردین 1358 به بعد می‌توانند در این جشنواره شرکت کنند.

خلق آثار هنری و تاثیرگذار که بتواند جامعه را در این زمینه هدایت کند بسیار برجسته است و هدف نهایی جشنواره ترافیک جمع آوری نقطه نظرات تصویری هنرمندان فیلمساز راجع به معضل ترافیک شهر تهران است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتربه دفتر دبیرخانه به نشانی فرهنگسرای رازی واقع در میدان قزوین،خیابان قزوین،خیابان شهید مرادی مراجعه و با شماره 55420586 تماس بگیرند.