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۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۳۱

اختصاصی مهر/

اسامی مجروحین ایرانی حادثه تروریستی کاظمین اعلام شد

اسامی مجروحین ایرانی حادثه تروریستی کاظمین اعلام شد

مدیر روابط عمومی سازمان حج و زیارت اسامی مجروحین حادثه تروریستی حمله به زائران ایرانی در مسیر کاظمین را اعلام کرد.

عبدالله نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر آخرین جزئیات حادثه تروریستی حمله به اتوبوس حامل زائران ایرانی در مسیر کاظمین را تشریح کرد و گفت: اتوبوس مورد حمله قرار گرفته حامل زائران شهرستان تربت جام خراسان رضوی بود که در مسیر رسیدن به شهر کاظمین مورد حمله گروههای تروریستی قرار گرفت.

این مقام مسئول با اعلام اینکه راننده عراقی اتوبوس کشته شده، افزود: دو تن از هموطنان خراسانی به نامهای "فاطمه کریمی" و "محمد علی اکبری" مجروح شده اند که به بیمارستان انتقال یافته و هم اینک بستری هستند. این اتوبوس متعلق به شرکتهای زیر نظر و تحت حمایت سازمان حج و زیارت بوده است.

کد مطلب 1024899

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