به گزارش خبرنگار مهر، فیلم تلویزیونی "خواستگاری در چهار" که مراحل فنی را پشت سر گذاشته تحویل شبکه یک شده و نوروزروی آنتن می‌رود.

حمید لولایی، مریم امیرجلالی، افسانه ناصری، جلال طباطبایی، خشایار راد، افسانه ناصری، غلامرضا بنفشه‌خواه و کیانوش گرامی بازیگران این فیلم هستند. فیلمنامه این فیلم 90 دقیقه‌ای که فضایی طنزآمیز دارد را حسینی نوشته است.

عوامل این فیلم عبارتند از تصویربردار: علی عالمی، صدابردار: هادی افشار، مدیرتولید: محسن آقاخان، طراح صحنه و لباس: حمید رفیع‌زاده و طراح گریم: شبنم قاسمی، تدوین: ر. حسینی. صداگذاری: احسان افشاریان، موسیقی: میلاد و مهرزاد عسگریان.

روح‌الله حسینی پیش‌تر فیلم‌های تلویزیونی "بهشت کوچک" و"جستجو در مه" را کارگردانی کرده است.