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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۹:۴۲

"خواستگاری در چهار" نوروز روی آنتن می‌رود

فیلم تلویزیونی "خواستگاری در چهار" به کارگردانی روح‌الله حسینی نوروز 89 از شبکه یک پخش می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم تلویزیونی "خواستگاری در چهار" که مراحل فنی را پشت سر گذاشته تحویل شبکه یک شده و نوروزروی آنتن می‌رود.

حمید لولایی، مریم امیرجلالی، افسانه ناصری، جلال طباطبایی، خشایار راد، افسانه ناصری، غلامرضا بنفشه‌خواه و کیانوش گرامی بازیگران این فیلم هستند. فیلمنامه این فیلم 90 دقیقه‌ای که فضایی طنزآمیز دارد را حسینی نوشته است.

عوامل این فیلم عبارتند از تصویربردار: علی عالمی، صدابردار: هادی افشار، مدیرتولید: محسن آقاخان، طراح صحنه و لباس: حمید رفیع‌زاده و طراح گریم: شبنم قاسمی، تدوین: ر. حسینی. صداگذاری: احسان افشاریان، موسیقی: میلاد و مهرزاد عسگریان.

 روح‌الله حسینی پیش‌تر فیلم‌های تلویزیونی "بهشت کوچک" و"جستجو در مه" را کارگردانی کرده است.

کد مطلب 1024903

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