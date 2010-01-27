ژست روشنفکرانه برای مطبوعات متخلف مشکلات را حل نمی کند

خلیل حیات مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: قانون مجاری برخورد با مطبوعات را مشخص کرده و اگر تخلفی از سوی مطبوعات و رسانه ها صورت می گیرد ملاک رای دادگاه و هیئت منصفه است اما اگر در این میان برخورد سلیقه ای صورت می گیرد جای بحث دارد.

این نماینده مجلس گفت: برخی از مطبوعات به مسئولان تهمت و افتراء می زنند، رعایت امانت نمی کنند، مصالح شخصی را مد نظر قرار می دهند، بحران درست می کنند و مطالبی را درج می کنند که صحت ندارد لذا باید سئوال کرد که آیا در برابر این اقدامات باید ساکت ماند و برخوردی نکرد.

نماینده مردم بندر ماهشهر با بیان اینکه برخی از رسانه ها تیتری می زنند که تصور می شود فاجعه ای رخ داده تصریح کرد: باید اذعان داشت ژست روشنفکرانه در برابر مطبوعات متخلف مشکلات را حل نمی کند.