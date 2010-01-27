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۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۱۱

امروز ظهر آغاز می شود؛

اعتصاب و تظاهرات مردم کرانه باختری در اعتراض به تداوم اسارت فلسطینیان

اعتصاب و تظاهرات مردم کرانه باختری در اعتراض به تداوم اسارت فلسطینیان

گروههای فلسطینی در کرانه باختری در نظر دارند امروز تظاهراتی گسترده علیه تداوم اسارت هزاران فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی برگزار کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، اماکن تجاری در کرانه باختری نیز امروز دست به اعتصاب دو ساعته می زنند تا مخالفت خود را با تداوم اسارت فلسطینیان ابراز کنند.

بنابر این گزارش، "جمعیت اسرای فلسطینی" مسئولیت هماهنگی تظاهرات و اعتصاب امروز در کرانه باختری را در پی تقاضای برخی از اسرای فلسطینی بر عهده دارد.

پیش بینی می شود که هزاران نفر از مردم کرانه باختری در تظاهرات ظهر امروز در همبستگی با اسرای فلسطینی حضور داشته باشند.

گروه های هماهنگ کننده تظاهرات ظهر امروز در کرانه باختری، "عدم از سرگیری مذاکرات تا زمان آزادی اسرا" را به عنوان شعار خود برگزیده اند.

 بنابر این گزارش، هم اکنون بیش از 7 هزار و 500 فلسطینی در 25 زندان و بازداشتگاههای رژیم اسرائیل اسیر هستند.

کد مطلب 1024906

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