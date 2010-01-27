اعتصاب و تظاهرات مردم کرانه باختری در اعتراض به تداوم اسارت فلسطینیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، اماکن تجاری در کرانه باختری نیز امروز دست به اعتصاب دو ساعته می زنند تا مخالفت خود را با تداوم اسارت فلسطینیان ابراز کنند.

بنابر این گزارش، "جمعیت اسرای فلسطینی" مسئولیت هماهنگی تظاهرات و اعتصاب امروز در کرانه باختری را در پی تقاضای برخی از اسرای فلسطینی بر عهده دارد.

پیش بینی می شود که هزاران نفر از مردم کرانه باختری در تظاهرات ظهر امروز در همبستگی با اسرای فلسطینی حضور داشته باشند.

گروه های هماهنگ کننده تظاهرات ظهر امروز در کرانه باختری، "عدم از سرگیری مذاکرات تا زمان آزادی اسرا" را به عنوان شعار خود برگزیده اند.

بنابر این گزارش، هم اکنون بیش از 7 هزار و 500 فلسطینی در 25 زندان و بازداشتگاههای رژیم اسرائیل اسیر هستند.