پاسخ صریح لاریجانی به خبرنگاران عرب درباره فلسطین،اوضاع ایران وهسته ای

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کویت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در یک نشست خبری به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار روزنامه الوطن در خصوص طرح مباحث مشترک بین دو کشور و به نتیجه نرسیدن آنها از جمله مسئله آب، مواد مخدر، بازرگانان خواستار توضیح بیشتر لاریجانی شد، گفت: فرصت های خوبی برای دو کشور در فعالیت های اقتصادی وجود دارد و سرمایه گذاری تجار کویتی در ایران امکانپذیر است، ما نیز تسهیلاتی برای آنان فراهم کردیم و تجار کویتی می توانند در قالب شرکت هایی وارد کشور ما شده و فعالیت های تجاری خود را انجام دهند.

لاریجانی افزود: هم اکنون نیز تعدادی از آنها در ایران فعالیت دارند و تجار ایرانی هم از گذشته در این کشور فعال بودند و روابط خوبی به لحاظ تجاری بین دو کشور وجود داشته است. به همین دلیل در مذاکرات انجام گرفته با مقامات کویتی قرار شد اتاق بازرگانی دو کشور با هم رابطه نزدیک داشته باشند.

رئیس مجلس با بیان اینکه همکاری های ایران و کویت به مواردی که اشاره شد منحصر نیست، گفت: این روابط مقولات بیشتری را شامل می شود در خصوص پروژه انتقال گاز و آب کارگروه مشترک ایران و کویت روی آن کار می کنند. در خصوص فلات قاره نیز گروه های متخصص دو طرف در حال مذاکره هستند و بنا شد مذاکراتی که در سفر نخست وزیر کویت به ایران انجام شده پیگیری شود.

نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوال همین خبرنگار که از حوادث اخیر ایران جویا شد و منشاء آن را پرسید گفت: توجه به چند نکته در این خصوص ضروری است. در ایران مسئله دموکراسی و حضور در سرنوشت خود بسیار جدی است. لذا آراء مختلف به صورت فعال در ایران مطرح است. به طور طبیعی در انتخابات اختلاف نظرها اوج می گیرد ممکن است برای برخی کشورها که از نظر ساختار سیاسی در حال سکون هستند قدری عجیب باشد همانطور که می بینید برخی کشورها یک رئیس جمهور به مدت 30 سال حکومت می کند اما در ایران گردش نیروها وجود دارد و رئیس جمهور در انتخابات تغییر می کند. این شرایط دموکراتیک ایران است.

رئیس مجلس یادآور شد: وضعیت پس از انتخابات در ایران با آنچه برخی مطبوعات به آن می پردازند متفاوت است. برخی کشورها دسایسی در این موضوع داشتند و نمونه آن را شما در شهادت دکتر علیمحمدی استاد فیزیک و دادستان خوی ملاحظه کردید البته ما در ایران شرایط سخت تر از این را هم هضم کرده ایم. قدرت انقلاب اسلامی آنقدر قوی است که این مسائل بر آن تاثیرگذار نیست. آنچه ما در ایران بر روی آن تاکید داریم این است که قانون باید برای همه یکسان باشد.

وی در خصوص سئوال دیگر این خبرنگار مبنی بر ادعای دخالت ایران در کشورهای عراق و یمن و ایجاد ترس در کشورهای منطقه گفت: در این سئوال به نکته مهمی اشاره کردید احساس می کنم برخی جریانات منطقه ای مخصوصا آمریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال این هستند که بین ایران و کشورهای منطقه اختلاف بیندازند.

لاریجانی افزود: استراتژی جمهوری اسلامی ایران احترام به حقوق همه ملت ها و دولت های منطقه و کشورهای اسلامی است. ما دخالتی نخواهیم داشت شما حتما تاریخ را ملاحظه کرده اید قبل از آنکه ما دیکتاتوری شاه را سرنگون کنیم شاه مدافع اسرائیل بود و هنگامی که اعراب با اسرائیل در جنگ بودند ایران به آنها نفت می فروخت اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی ما سفارت اسرائیل را تعطیل و سفارت فلسطین را جایگزین آن کردیم و ملت ایران از آن پس همواره در کنار ملت فلسطین قرار گرفتند اما آنها با ما چه کردند؟ آمریکایی ها علیه ما دسایس زیادی داشتند و دست به ترور زدند، رهبران ما را ترور کردند و تحریک کردند یک کشور عربی به ایران تجاوز کند و بسیاری از کشورهای عربی پشت صدام قرار گرفتند و از آن حمایت کردند.

وی همچنین گفت: این اشتباه رخ داد و بحث عرب و غیر عرب باعث شد پشت صدام قرار گیرند. نتیجه این شد که صدام به کویت حمله کرد بنابراین ما تجاوز نکردیم بلکه یک کشور عربی به ما تجاوز کرد که البته ما جانانه دفاع کردیم و او را سر جایش نشاندیم.

لاریجانی گفت: پس از اینکه صدام کویت را اشغال کرد ما اولین کشوری بودیم که این اقدام را محکوم کردیم و کنار ملت کویت قرار گرفتیم. حتما فراموش نکردید وقتی صدام چاه نفت کویت را آتش زد این نیروهای ما بودند که برای خاموش کردن آن اقدام کردند.

استراتژی ایران ایجاد امنیت پایدار در منطقه است

رئیس مجلس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: ما هزاران شهید دادیم بنابراین تلاش ما و استراتژی ایران ایجاد امنیت پایدار در منطقه است.

وی با تاکید بر لزوم حمایت از حزب الله و حماس گفت: اگر ایران از حزب الله و حماس حمایت نمی کرد آنگاه اسرائیل کشور مسلط در منطقه می شد و شما در کشور خود هم امنیت نداشتید. ما به حمایت از حماس و حزب الله مفتخر هستیم و کشورهایی که چنین حمایتی نکردند باید پاسخگو باشند.

لاریجانی ادامه داد: متاسفانه برخی ها پشت صحنه گفتگوهایی با سرویس های اسرائیل داشتند. در جنگ لبنان گفتند که این جریان شیعه است و ایران از آن حمایت می کند و بهانه آوردند اما در جنگ 22 روزه چون حماس سنی بود دیگر نمی توانستند این بهانه را تکرار کنند آنگاه در رسانه ها بحث فارس و عرب را مطرح کردند بنابراین دفاع ما از فلسطین و لبنان یک وظیفه اسلامی است که به نفع همه کشورهای اسلامی و منطقه خواهد بود.

ایران هراسی تصنعی را ایجاد می کنند که یا پایگاه نظامی در کشورهای منطقه بزنند و یا اینکه پول نفت را بگیرند و اسلحه قلابی به آنها بدهند

وی در خصوص مسائل پیش آمده در یمن و ادعاهای مطرح شده مبنی بر دخالت ایران در این موضوع، گفت: حرف هایی که در رسانه ها در خصوص یمن مطرح می شود درست نیست ما با مسئولان یمنی ارتباط نزدیک داریم و معتقد به وحدت یمن هستیم و همیشه تاکید کرده ایم یمن در چارچوب منافع ملی فعالیت های مختلف داشته باشد. فکر می کنم رژیم صهیونیستی و آمریکا برای اینکه پایگاه هایی در منطقه ایجاد کنند هراس تصنعی نسبت به ایران بوجود می آورند. ایران هراسی تصنعی را ایجاد می کنند که یا پایگاه نظامی در کشورهای منطقه بزنند و یا اینکه پول نفت را بگیرند و اسلحه قلابی به آنها بدهند. بنابراین باید به خوبی شگردهای آنان را شناسایی کنیم.

لاریجانی در خصوص آخرین تحولات هسته ای ایران که مورد سئوال یکی از خبرنگاران بود و مدعی نگرانی کشورهای منطقه مخصوصا کویت از دستیابی ایران به انرژی هسته ای و پیامدهای آن بود، گفت: حتما توجه دارید موضوع هسته ای ما از زمان شاه آغاز شده است و ایران در آن زمان با آمریکایی ها قرارداد بزرگی بست و رآکتور تحقیقاتی تهران را نیز آمریکایی ها ساختند. آلمانی ها هم قرارداد نیروگاه بوشهر را منعقد کردند و مبلغی از پول آن را نیز گرفتند. از سوی دیگر فرانسوی ها در همان زمان قراردادی برای تامین مواد غنی شده و سوخت نیروگاه منعقد کردند اما به محض اینکه ما شاه را از کشور خارج کردیم آمریکایی ها قراردادشان را با ما لغو کردند و سوخت راکتور تحقیقاتی تهران را ندادند و پول آن را نیز خوردند.

وی گفت: آلمانها نیز قرارداد نیروگاه بوشهر را لغو کردند و تا امروز فرانسوی ها اجازه ندادند از شرکت مد نظر برای تامین مواد غنی شده در سوخت نیروگاه استفاده کنیم و این رفتاری بود که با ما داشتند و ما چاره ای نداشتیم که خودمان در موضوع هسته ای اقدام کنیم.

رئیس مجلس تاکیدکرد: ما در چارچوب قوانین آژانس و ان پی تی این کار را انجام دادیم. آمریکا و برخی کشورهای غربی فشار زیادی آوردند که روی فعالیت های هسته ای توقف کنیم ما را تحریم کردند اما ما ایستادگی کردیم و امروز دانش هسته ای داریم و این یک پیروزی مهم برای همه کشورهای اسلامی و یک پشتوانه است.

نماینده قم در مجلس گفت: سعی آنان این است که جلوی فناوری هسته ای دیگر کشورها را نیز بگیرند. همانطور که سولانا در مذاکراتی که با بنده داشت گفت اگر به شما برای فناوری هسته ای اجازه دهیم فردا به سایر کشورهای منطقه و اسلامی باید این اجازه را بدهیم. بنابراین آنها می خواستند این سرمایه علمی را از کشورهای اسلامی بگیرند. در شرایط فعلی نیز به دنبال بهانه گیری های دیگر هستند اما باید مطمئن باشند ایران روی دانش هسته ای اصرار دارد و این یک سرمایه برای جهان اسلام خواهد بود.

لاریجانی تصریح کرد: این نگرانی هایی که گاهی ایجاد می کنند نگرانی تصنعی است. به جای اینکه نگرانی از رژیم صهیونیستی ایجاد کنند که بیش از 400 کلاهک هسته ای دارد سمت نگرانی به ایران است، این نگرانی دروغین است چون ما به دنبال سلاح هسته ای نیستیم. رهبر انقلاب فتوا داده اند استفاده از سلاح هسته ای حرام است اما ما تکنولوژی صلح آمیز هسته ای را حتما خواهیم داشت.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار خبرگزاری مجلس شورای اسلامی در خصوص راهکارهای اساسی در نظر گرفته شده و مطرح شده با کشور کویت در خصوص مسئله فلسطین گفت: آنچه فعلا درباره فلسطین مطرح است این است که علیرغم سخنرانی های اوباما درباره تغییر شرایط آمریکا در منطقه ما تغییر زیادی را شاهد نیستیم. نه تنها در این مورد تغییر مثبتی ندیدیم بلکه عقب گرد هم داشتیم. فکر می کنم آقای اوباما در پرونده فلسطین تا کنون رفوزه شده است زیرا محاصره غزه سرجایش است و شهرک سازی های یهودی در کرانه باختری انجام می شود و اسرائیل فشار بیشتری به مسلمانان می آورد.

رئیس مجلس تاکید کرد: ابتدا کشورهای اسلامی باید تحلیل واحدی نسبت به صحنه پیدا کنند و راههای کمک به مردم فلسطین را پیدا کنند. امروز زمانی نیست که کشورهای اسلامی از خود ضعف نشان دهند باید با حمایت از مردم فلسطین مقابل صهیونیست بایستند. تلاش ما نیز این است به مردم غزه و فلسطین کمک کنیم.

خبرنگار روزنامه الحریه، خطاب به لاریجانی گفت که شما از عمق روابط ایران و کشورهای اسلامی می کنید اما شنیده می شود در صورت هر گونه حمله به ایران تنگه هرمز را می بندید و پایگاه های آمریکا را در خلیج فارس مورد حمله قرار می دهید آیا این تناقض گویی نیست، زیرا تنگه هرمز منبع درآمد کشورهای منطقه است و پایگاه های آمریکایی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس مستقر است که لاریجانی پاسخ داد: پایگاه های منطقه نباید پایگاه دشمنی با ایران باشد اینکه آمریکا، دشمن ایران در کشورهای منطقه پایگاه دارد ما نباید پاسخگو باشیم اما ما هیچ وقت نمی خواهیم خسارتی از ایران به کشورهای خلیج فارس وارد شود مطمئنیم آمریکایی ها می خواهند از این هراس یک رفتار دوگانه در منطقه تعریف کنند. در سابقه 30 ساله انقلاب اسلامی هیچ گاه سابقه تجاوز به کشوری نبوده است ضمنا توجه داشته باشید آمریکا جرات تجاوز به ایران را نخواهد داشت.

خبرنگار شبکه الرای از لاریجانی پرسید در صورت حمله به ایران آیا پاسخ ایران به اسرائیل محدود خواهد شد زیرا بیم آن خواهد رفت که دامن جنگ به کشورهای منطقه نیز توسعه یابد که رئیس مجلس پاسخ داد: فکر می کنم طرح این موضوعات در شرایط فعلی خیلی موجه نیست، اسرائیل جرات این کار را ندارد زیرا می داند اگر اشتباهی کند موشک های ایران سرزمینش را به سرزمین سوخته تبدیل می کنند لذا آنها در جنگ 33 روزه از گروه حزب الله شکست خوردند و در جنگ 22 روزه از حماس، بنابراین جرات نمی کنند جنگ بزرگ در منطقه ایجاد کنند.

رئیس مجلس تاکید کرد: بنابراین جای چنین بحثی وجود ندارد ضمن اینکه ما نباید در تاکتیک های جنگی را در مصاحبه مطبوعاتی بیان کنیم شما مطمئن بشید ما مردم کشورهای خلیج فارس و منطقه را مانند مردم خود می دانیم و بهتر است از اسرائیل نگرانی داشته باشید.

گفتنی است: در این مصاحبه مطبوعاتی برخلاف آنچه پیش از آن مطرح شده بود ، جاسم الخرافی رئیس مجلس کویت حضور نداشت.