متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای همه اقلام این گروه ثابت بود. قیمت تخم مرغ اندکی کاهش یافت و شانه ای 22800 الی 35000 ریال فروش می رفت.

در گروه برنج، بهای برنج داخله درجه یک و درجه دو کاهش داشت. بهای برنج وارداتی غیرتایلندی بدون تغییر بود. در گروه حبوب، قیمت لوبیا سفید افزایش جزیی ولی بهای نخود کاهش داشت. قیمت سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل ثابت بود. در خواروبار فروشی های مستقر در میادین زیر نظر شهرداری اقلام حبوب عرضه نمی گردد.

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری تهران انگور عرضه نمی شد و انار عرضه کمی داشت ولی بقیه اقلام میوه و سبزی تازه را که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پائینی قرار داشتند به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری می فروختند.

میوه فروشی های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه قیمت نارنگی و انار افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه کاهش یافت.

در گروه سبزی های تازه قیمت بادنجان و پیاز افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه (بجز لوبیا سبز که نسبت به هفته قبل ثابت بود) کاهش داشت. در این هفته بهای گوشت تازه گاو و گوساله کاهش ولی قیمت گوشت مرغ افزایش یافت. بهای گوشت گوسفند نسبت به هفته قبل ثابت بود.

در هفته مورد بررسی، قیمت قند و روغن نباتی جامد اندکی کاهش ولی بهای شکر افزایش داشت. قیمت چای خارجی و روغن نباتی مایع ثابت بود.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای همه اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. قیمت تخم مرغ معادل 9/. درصد کاهش داشت.

برنج و حبوب

در هفته مورد بررسی، در گروه برنج قیمت برنج داخله درجه یک معادل 4/. درصد و برنج داخله درجه دو 1.3 درصد نسبت به هفته قبل کاهش یافت. بهای برنج وارداتی غیر تایلندی بدون تغییر بود. در گروه حبوب قیمت نخود معادل 1.0 درصد کاهش ولی بهای لوبیا سفید 2/. درصد افزایش داشت. قیمت سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل ثابت بود.

میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد گزارش، در گروه میوه های تازه قیمت نارنگی معادل 7.3 درصد و انار 9.2 درصد نسبت به هفته قبل افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 3/. درصد تا 5.7 درصد کاهش یافت. در گروه سبزی های تازه قیمت لوبیا سبز ثابت بود. بهای بادنجان معادل 8.5 درصد و پیاز 1.7 درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 4/. درصد تا 11.1 درصد کاهش داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد بررسی نسبت به هفته قبل قیمت گوشت ثابت بود. گوشت تازه گاو و گوساله معادل 1.2 درصد کاهش ولی بهای گوشت مرغ 1.8 درصد افزایش یافت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در هفته مورد گزارش، قیمت شکر معادل 6.1 درصد افزایش داشت. بهای قند 2/. درصد و روغن نباتی جامد 1/. درصد کاهش یافت. قیمت چای خارجی و روغن نباتی مایع ثابت بود.