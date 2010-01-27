کلینت ایستوود محبوبترین ستاره سال سینمای جهان شد

به گزارش مهر از هالیوود ریپورتر در جریان یک رای گیری سالانه که توسط موسسه هریس اینتر اکتیو انجام می شود ایستوود به عنوان محبوب ترین ستاره حال حاضر سینما انتخاب شده‌است.در این رای گیری اوپرا وینفری مجری پر سابقه تلویزیونی هم به عنوان محبوب ترین چهره تلویزیونی شناخته شد.

در بخش ستارگان سینما جانی دپ به عنوان دوم دست یافت و دنزل واشینگتن که سال گذشته رتبه نخست را در اختیار داشت، با دو پله سقوط در رده سوم ایستاد.



جان وین ستاره محبوب وسترن های کلاسیک تنها ستاره درگذشته این فهرست است که در رده هفتم فهرست یاد شده قرار گرفته است.وین از سال 1994 تا کنون همه ساله در فهرست ده ستاره محبوب موسسه هریس اینتر اکتیو قرار داشته است.



ساندرا بولاک ،تام هنکس ،جورج کلونی ،مریل استریپ ، مرگان فریمن و جولیا رابرتس دیگر حاضران فهرست ده ستاره محبوب سال 2010 هستند.



ویل اسمیت ، هریسن فورد و انجلینا جولی از حاضران در فهرست سال گذشته هستند که امسال از جمع ده نفر برتر بیرون مانده‌اند.

