ورود زنان به حوزه علم وظیفه انسانی، دینی و ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کامران دانشجو چهارشنبه در نخستین اجلاس بین المللی زنان دانشمند جهان اسلام در محل وزارت علوم افزود: وظیفه زنان جوامع و کشورهای اسلامی ایجاب می کند هم در جهت جبران عقب ماندگی های گذشته و هم در عرصه رقابتهای علمی با سایر جوامع توجه کنند.

وی افزود: غفلت از عرصه رقابتی علم و فناوری در جهان امروز موجب عقب ماندگی در سایر زمینه ها نیز خواهد شد.

وزیر علوم گفت: زنان جامعه اسلامی در قیاس با زنان سایر جوامع، مسئولیت بیشتری در طول تاریخ بشری داشته اند و باید تقوا و مراقبت افزون تری داشته باشند.

دانشجو اولین وظیفه زنان فرهیخته و دانشمندان جوامع اسلامی را رد هرگونه توهم که ره آورد و وسوسه جوامع شرک آلود است دانست و گفت: زنان مسلمان را شناسایی کنید تا آنها در جهت نیل به قله های رفیع انسانی همت گمارند.

وی تاکید کرد: خسارت ناشی از هرگونه بی توجهی به نقش زنان در جوامع اسلامی به ویژه نقش زنان دانشمند در مدیریت جامعه غیرقابل جبران خواهد بود. ورود زنان به حوزه علم و دانش هم وظیفه انسانی، هم وظیفه دینی و هم وظیفه ملی است.

وزیر علوم خاطرنشان کرد: امروز با گذشت 30 سال از انقلاب، سهم زنان در بخشهای مختلف اجتماعی و در ادوار گوناگون آموزشی و پژوهشی اگر بیشتر از مردان نباشد، کمتر نیست.

دانشجو با اشاره به شهادت دکتر مسعود علیمحمدی گفت: بر خود فرض می دانم شهادت پروفسور مسعود علیمحمدی دانشمند و همکار شهیدمان را که به دست جنایتکار استکبار جهانی و دشمنان علم و پیشرفت جوامع اسلامی به فیض شهادت نائل شده است را به همه دانشمندان جهان عموماً و دانشمندان جهان اسلام خصوصاً تسلیت عرض می کنم.