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۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۴۷

وزیر علوم عنوان کرد:

ورود زنان به حوزه علم وظیفه انسانی، دینی و ملی است

ورود زنان به حوزه علم وظیفه انسانی، دینی و ملی است

وزیر علوم با بیان اینکه ورود زنان به حوزه علم وظیفه انسانی، دینی و ملی است گفت: وظیفه زنان جامعه اسلامی ایران ایجاب می کند در جهت جبران عقب ماندگی های علمی گذشته حرکت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کامران دانشجو چهارشنبه در نخستین اجلاس بین المللی زنان دانشمند جهان اسلام در محل وزارت علوم افزود: وظیفه زنان جوامع و کشورهای اسلامی ایجاب می کند هم در جهت جبران عقب ماندگی های گذشته و هم در عرصه رقابتهای علمی با سایر جوامع توجه کنند.

وی افزود: غفلت از عرصه رقابتی علم و فناوری در جهان امروز موجب عقب ماندگی در سایر زمینه ها نیز خواهد شد.

وزیر علوم گفت: زنان جامعه اسلامی در قیاس با زنان سایر جوامع، مسئولیت بیشتری در طول تاریخ بشری داشته اند و باید تقوا و مراقبت افزون تری داشته باشند.

دانشجو اولین وظیفه زنان فرهیخته و دانشمندان جوامع اسلامی را رد هرگونه توهم که ره آورد و وسوسه جوامع شرک آلود است دانست و گفت: زنان مسلمان را شناسایی کنید تا آنها در جهت نیل به قله های رفیع انسانی همت گمارند.

وی تاکید کرد: خسارت ناشی از هرگونه بی توجهی به نقش زنان در جوامع اسلامی به ویژه نقش زنان دانشمند در مدیریت جامعه غیرقابل جبران خواهد بود. ورود زنان به حوزه علم و دانش هم وظیفه انسانی، هم وظیفه دینی و هم وظیفه ملی است.

وزیر علوم خاطرنشان کرد: امروز با گذشت 30 سال از انقلاب، سهم زنان در بخشهای مختلف اجتماعی و در ادوار گوناگون آموزشی و پژوهشی اگر بیشتر از مردان نباشد، کمتر نیست.

دانشجو با اشاره به شهادت دکتر مسعود علیمحمدی گفت: بر خود فرض می دانم شهادت پروفسور مسعود علیمحمدی دانشمند و همکار شهیدمان را که به دست جنایتکار استکبار جهانی و دشمنان علم و پیشرفت جوامع اسلامی به فیض شهادت نائل شده است را به همه دانشمندان جهان عموماً و دانشمندان جهان اسلام خصوصاً تسلیت عرض می کنم.

کد مطلب 1024917

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