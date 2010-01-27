رشد 12 درصدی آمار طلاق در خراسان شمالی

امان الله فیروزه در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد افزود: این امر سبب شده اکثر جوانان از ازدواج گریزان شوند به طوریکه هم اکنون 150 هزار جوان در این استان مجرد هستند.

وی بی اعتمادی جوانان به یکدیگر، بیکاری، فقر اقتصادی و وجود باورهای غلط فرهنگی را از علتهای افزایش آمار طلاق جوانان در این استان عنوان کرد.

وی افزود: 90 درصد ازدواج های خیابانی در استان خراسان شمالی ناپایدار است و منجر به طلاق می شود و با این روند طی 10 سال آینده کشور ما وارد بحران در ازدواج جوانان می شود.

وی با اشاره به اینکه هیچ مکانی مطمئنی برای آشنایی و آمادگی جوانان در امر ازدواج در استان خراسان شمالی وجود ندارد، اظهار داشت: طرحی با عنوان" اعتماد جوانان به یکدیگر" برای درخواست مرکز همسریابی در این استان به مجلس ارائه شده که تا کنون متولیی برای این امر مشخص نشده است.

وی خاطر نشان کرد: در این راستا پارسال شبکه ای با عنوان "شبکه فعال ازدواج" با سه کمیته سخنرانی، رسانه و ارتباطات، تولید محصولات فرهنگی در امر ازدواج به صورت یک شبکه مستقل غیر دولتی در استان را ه ندازی شد.

کارشناس مسائل ازدواج سازمان ملی جوانان خراسان شمالی همچنین از راه اندازی مرکزی به نام مجتمع تفریحی خانه جوان در سال آینده در استان خبر داد و گفت: این مرکز با هدف ایجاد روحیه شاد زیستن، تفریح سالم، و ورزش همگانی در بین جوانان تاسیس خواهد شد.