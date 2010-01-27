دستور سعیدلو برای رفع فوری مشکلات ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، در این نشست عملکرد سالانه اداره کل تربیت بدنی، مشکلات ورزشگاه یادگار امام، پروژه های عمرانی ورزشی نیمه تمام استان، تحویل خوابگاه ورزشکاران، سالن سرپوشیده دوومیدانی، بند ب ماده 117 و واگذاری سالنهای بخش خصوصی بحث و بررسی شد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی در این نشست گفت: با توجه به حضور بسیار خوب هواداران واستقبال بی نظیر علاقمندان و دوستداران ورزش در تبریز بایدهرچه سریعترمشکلات ورزشگاه یادگارامام حل شود.

علی سعیدلو اظهار داشت: خوشبختانه در هرکجای ایرانی اسلامی که پا می گذاریم پتانسیل رشد ورزش در رده های قهرمانی و همگانی را مشاهده می کنیم، به همین دلیل باید در استانها بسترهای لازم را برای شکوفایی ورزش مهیا کنیم.

وی افزود: متاسفانه مشکل بزرگ ورزش این است که ارتباط ها حرف اول را نمی زند مدیران تربیت بدنی باید با رایزنی هایی که انجام می دهند، مسئولان استان را به هر شیوه ای که شده درگیر ورزش کنند تا مشکلات استانها کمتر شود.

سعیدلو تصریح کرد: ورزش بهترین راه برای پویایی یک استان است چون خوشبختانه ظرفیت های کافی وجود دارد واگر دقت کنیم استعدادهایی کشف می شود که شاید در عرصه های مختلف سالها برای ایران اسلامی افتخار کسب کنند.

وی خطاب به مدیران تربیت بدنی آذربایجان شرقی گفت: چند موضوع مهم است که باید در تبریز انجام شود چون مردم خونگرم و متدین تبریز منتظر هستند که بسترهای لازم برای آنها که دوستدار ورزش هستند آماده شود، جای خوشحالی دارد که در یک بازی باشگاهی 110 هزار نفر به ورزشگاه بیایند.

وی افزود: ابتدا باید مسئولان استان با کمک سازمان تربیت بدنی و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی هرچه سریعتر مشکلات ورزشگاه یادگار امام(ره)، مانند جایگاه خبرنگاران، درهای ورود و خروج و 9 موردی که پیشتر بررسی شده است را برطرف کنند.

وی افزود: در راه بازسازی ورزشگاه یادگار امام از نمایندگان پرتلاش مجلس و سایر مسئولان استانها کمک بگیرید ورزشگاه یادگار امام (ره) باید هرچه سریعتر تکمیل شود، همچنین ساخت استخر و پیست دوچرخه سواری نیز با برنامه ریزی های لازم کامل گردد.

پیش از صحبتهای سعیدلو مسئولان اداره کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی گزارشی از عملکرد خود در این استان ارائه دادند.

در این جلسه سراجی، سجادی، نجفی، شوقانی، اکبرآبادی، تاجیک، هادیانی و مسئولان ورزش آذربایجان شرقی حضور داشتند.