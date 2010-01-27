میزان مشارکت خیرین مدرسه ساز در ساوجبلاغ 10 برابر بخش دولتی است

به گزارش خبرنگار مهر در ساوجبلاغ رئیس شورای آموزش و پرورش ساوجبلاغ پیش از ظهر چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش ساوجبلاغ اظهار داشت: شوراها در رابطه با تاسیس، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی نیز اقدامات در خور توجهی انجام می دهند.

هادی قیومی افزود: این شورا در ایجاد تسهیلات لازم در فعالیت های اجرایی آموزش و پرورش و رفع تنگناها و مشکلات موجود نیز نقش بسزایی ایفا می کند.

رئیس اداره آموزش و پرورش ساوجبلاغ نیز در این نشست به توفیقات اداره آموزش و پرورش این شهرستان در سال جاری اشاره کرد و افزود: منطقه ساوجبلاغ به لحاظ آموزشی و سطح معیشتی و رفاهی معلمان شاغل، در سال 88 توانست مقام نخست را در بین مناطق 27 گانه استان تهران کسب کند.

عبدالله نژاد فلاح به عملکرد خیران مدرسه ساز در ساوجبلاغ اشاره کرد و بیان داشت: خیران طی سال جاری 10 برابر دولت در این منطقه مدرسه ساخته اند.

وی اضافه کرد: امسال 14 مدرسه خیری با 140 کلاس درس در این شهرستان در حال احداث است که 72 کلاس درس آن تا دهه فجر مورد بهره برداری قرار می گیرد.

دبیر شورای آموزش و پرورش ساوجبلاغ یادآور شد: حضور خیران مدرسه ساز در کنار دولت بخش زیادی از کمبود فضاهای آموزشی در این شهرستان را برطرف کرده است.

وی با تجلیل از حمایت پرشور خیران از آنها خواست همچنان این اداره را در رفع کامل نیاز فضاهای آموزشی تا رسیدن به مدارس یک نوبته و مقاوم یاری دهند.

42 هزار دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی در شهرستان ساوجبلاغ مشغول به تحصیل هستند و دو هزار و 500 معلم و فرهنگی کار آموزش به این تعداد دانش آموز را بر عهده دارند.