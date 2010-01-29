به گزارش خبرنگار مهر، حسنلی در این کتاب 300 صفحهای با رویکردی ساختاری و زیباشناسانه، اشعار گذشتگان را مورد بررسی قرار داده است.
اشعاری از حکیم عمر خیام، مولوی، سعدی، حافظ، نظامی و بیدل دهلوی در این دفتر بررسی شده است.
نویسنده این اثر معتقد است کتاب مذکور در واقع پاسخی است به درخواستهای مطرح شده در خصوص بازخوانی متون گذشته با نگاهی نو و جدید.
انتشارات علم به زودی این کتاب را به بازار عرضه میکند.
گونههای نوآوری در شعر معاصر ایران، ورق درخت طوبا، رنگ از رخ تمام قلمها پریده است، شیرینتر از قند، سخن شیرین پارسی، فرهنگ سعدیپژوهی، به لبخند آیینهای تشنهام ومن ماه تابانم از جمله دیگر آثار کاووس حسنلی است.
