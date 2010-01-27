به گزارش خبرنگار مهر در قم، در پیام آیت الله ناصر مکارم شیرازی آمده است: به استقبال دهه فجر، دهه انقلاب اسلامى مىرویم. بحمداللَّه اوضاع آرام است و براى حفظ این آرامش باید تلاش کرد مخصوصاً در ایام دهه فجر که در واقع دهه تولد نظام جمهورى اسلامى است باید آرامش از سوى تمام علاقهمندان به نظام حفظ شود. رسانهها و جرائد از مسائل تفرقه انگیز پرهیز کنند و همگى دست به دست هم بدهند تا به خواست خدا روز تاریخى انقلاب 22 بهمن باشکوه تر از هر سال برگزار شود و باید بدانیم هرگز در ناآرامى هیچ مشکلى حل نمىشود بلکه بر حجم مشکلات افزوده خواهد شد.
در ادامه پیام بیان شده است: انتقاد منطقى رمز پیشرفت جامعه است ولى باید توجه داشت انتقاد منطقى تنها در فضاى آرام مؤثر خواهد بود. ما نظام اسلامى را به قیمت خونهاى پاک شهیدان، مشکلات عظیم جانبازان و آزادگان و حصر و تبعید و شکنجه بزرگان دین و کشور به دست آورده ایم و باید از آن با جان و دل پاسدارى کنیم و از آنچه آسیب به آن مى رساند، بپرهیزیم.
در این پیام آمده است؛ از یکسو امروز دولت و مجلس دست به کارى زدهاند که خودشان مىگویند یک جراحى بزرگ و سرنوشت ساز اقتصادى است که اگر مدیریت صحیح و دقیق در آن نباشد خطرآفرین است، آیا مىشود بدون فضاى آرام این جراحى بزرگ را انجام داد؟
در قسمت دیگر پیام آمده است: به علاوه رسانههاى خارجى که زبان سردمداران کشورهاى سلطه گر و زورگو هستند همگى یکصدا از براندازى نظام سخن مىگویند و به یقین آنها در تلاشهاى خود ناکام خواهند شد ولى وفاداران نظام باید مراقب شیطنت هاى آنها باشند کارى نکنند که دشمن شاد شود.
همچنین آیت الله مکارم شیرازی آورده است؛ از سوى دیگر ما مسئله مهم انرژى صلح آمیز اتمى را در پیش داریم که دشمن مىخواهد این علم و دانش را از ما بگیرد و ابهت ما را بشکند و ما را وابسته به خود کند و از طریق تحریمها ما را تحت فشار قرار دهد براى خنثى کردن نقشه هاى دشمنان و درهم شکستن توطئه هاى آنها، قبل از هر چیز نیاز به وحدت کلمه و هوشیارى و تدبر داریم.
در انتهای پیام آیت الله مکارم آمده است: از خداوند بزرگ مى خواهیم که هوشیارى کامل به همه ما در این لحظات حساس را عنایت فرماید.
قم - خبرگزاری مهر: آیت الله مکارم شیرازی با صدور پیامی از همگان خواست تا تلاش کنند تا روز تاریخى انقلاب، 22 بهمن باشکوه تر از هر سال برگزار شود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، در پیام آیت الله ناصر مکارم شیرازی آمده است: به استقبال دهه فجر، دهه انقلاب اسلامى مىرویم. بحمداللَّه اوضاع آرام است و براى حفظ این آرامش باید تلاش کرد مخصوصاً در ایام دهه فجر که در واقع دهه تولد نظام جمهورى اسلامى است باید آرامش از سوى تمام علاقهمندان به نظام حفظ شود. رسانهها و جرائد از مسائل تفرقه انگیز پرهیز کنند و همگى دست به دست هم بدهند تا به خواست خدا روز تاریخى انقلاب 22 بهمن باشکوه تر از هر سال برگزار شود و باید بدانیم هرگز در ناآرامى هیچ مشکلى حل نمىشود بلکه بر حجم مشکلات افزوده خواهد شد.
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