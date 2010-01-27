به گزارش خبرنگار مهر در قم، در پیام آیت الله ناصر مکارم شیرازی آمده است: به استقبال دهه فجر، دهه انقلاب اسلامى مى‌رویم. بحمداللَّه اوضاع آرام است و براى حفظ این آرامش باید تلاش کرد مخصوصاً در ایام دهه فجر که در واقع دهه تولد نظام جمهورى اسلامى است باید آرامش از سوى تمام علاقه‏مندان به نظام حفظ شود. رسانه‏ها و جرائد از مسائل تفرقه ‏انگیز پرهیز کنند و همگى دست به دست هم بدهند تا به خواست خدا روز تاریخى انقلاب 22 بهمن باشکوه‏ تر از هر سال برگزار شود و باید بدانیم هرگز در ناآرامى هیچ مشکلى حل نمى‏شود بلکه بر حجم مشکلات افزوده خواهد شد.



در ادامه پیام بیان شده است: انتقاد منطقى رمز پیشرفت جامعه است ولى باید توجه داشت انتقاد منطقى تنها در فضاى آرام مؤثر خواهد بود. ما نظام اسلامى را به قیمت خون‏هاى پاک شهیدان، مشکلات عظیم جانبازان و آزادگان و حصر و تبعید و شکنجه بزرگان دین و کشور به دست آورده‏ ایم و باید از آن با جان و دل پاسدارى کنیم و از آنچه آسیب به آن مى ‏رساند، بپرهیزیم.



در این پیام آمده است؛ از یکسو امروز دولت و مجلس دست به کارى زده‏‌اند که خودشان مى‏گویند یک جراحى بزرگ و سرنوشت ‏ساز اقتصادى است که اگر مدیریت صحیح و دقیق در آن نباشد خطرآفرین است، آیا مى‏شود بدون فضاى آرام این جراحى بزرگ را انجام داد؟



در قسمت دیگر پیام آمده است: به علاوه رسانه‏‌هاى خارجى که زبان سردمداران کشورهاى سلطه‏ گر و زورگو هستند همگى یکصدا از براندازى نظام سخن مى‌گویند و به یقین آنها در تلاش‏هاى خود ناکام خواهند شد ولى وفاداران نظام باید مراقب شیطنت ‏هاى آنها باشند کارى نکنند که دشمن شاد شود.



همچنین آیت الله مکارم شیرازی آورده است؛ از سوى دیگر ما مسئله مهم انرژى صلح‏ آمیز اتمى را در پیش داریم که دشمن مى‏خواهد این علم و دانش را از ما بگیرد و ابهت ما را بشکند و ما را وابسته به خود کند و از طریق تحریم‏ها ما را تحت فشار قرار دهد براى خنثى کردن نقشه‏ هاى دشمنان و درهم شکستن توطئه ‏هاى آنها، قبل از هر چیز نیاز به وحدت کلمه و هوشیارى و تدبر داریم.



در انتهای پیام آیت الله مکارم آمده است: از خداوند بزرگ مى‏ خواهیم که هوشیارى کامل به همه ما در این لحظات حساس را عنایت فرماید.