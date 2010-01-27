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۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۴۳

97 درصد از شبکه لوله گذاری گاز شهر ایلام پایان یافت

97 درصد از شبکه لوله گذاری گاز شهر ایلام پایان یافت

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت گاز استان ایلام گفت: 97 درصد از شبکه لوله گذاری گاز شهر ایلام پایان یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، جلال شکرگزار ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سه درصد باقی مانده شامل پنج کیلومتر در منطقه بانبرز به زودی تمام می شود.

وی افزود: شهر ایلام به دو هزار علمک نیاز دارد.

شکرگزار همچنین با اشاره به اینکه صد درصد شهر سرابله لوله گذاری گاز شده است، افزود: 80 درصد این شهر علمک گذاری شده و مابقی تا پایان سال به پایان میرسد.

مدیرعامل شرکت گاز استان با بیان اینکه سه کیلومتر از 40 کیلومتر لوله انتقال گاز به دره شهر به پایان رسیده است، گفت: لوله انتقال گاز به مهران به طول 70 کیلومتر هم تا دو سال آینده انجام می شود.

وی یادآور شد: گازکشی یه شهر سرابله نیز تا پایان سال جاری اجرایی می شود.

در استان ایلام 31 هزار مشترک از گاز شهری بهره مند است.

کد مطلب 1024928

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