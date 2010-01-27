97 درصد از شبکه لوله گذاری گاز شهر ایلام پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، جلال شکرگزار ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سه درصد باقی مانده شامل پنج کیلومتر در منطقه بانبرز به زودی تمام می شود .

وی افزود: شهر ایلام به دو هزار علمک نیاز دارد .

شکرگزار همچنین با اشاره به اینکه صد درصد شهر سرابله لوله گذاری گاز شده است، افزود: 80 درصد این شهر علمک گذاری شده و مابقی تا پایان سال به پایان میرسد .

مدیرعامل شرکت گاز استان با بیان اینکه سه کیلومتر از 40 کیلومتر لوله انتقال گاز به دره شهر به پایان رسیده است، گفت: لوله انتقال گاز به مهران به طول 70 کیلومتر هم تا دو سال آینده انجام می شود .

وی یادآور شد: گازکشی یه شهر سرابله نیز تا پایان سال جاری اجرایی می شود.