به گزارش خبرگزارش مهر، در جلسه ای که با حضور شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونان این وزارتخانه و همچنین اعضای کمیسیون صنایع مجلس برگزار شد، راههای جذب و گسترش حضور سرمایه گذاران خارجی و به ویژه تسهیل شرایط ورود نهادهای مالی خارجی مورد بررسی قرار گرفت.

سید شمس الدین حسینی به محدودیتهای صریح قانونی در بخش سرمایه گذاری خارجی در حوزه های مالی از جمله بانک، بورس و بیمه اشاره کرد و گفت: علیرغم اشتیاق و درخواست بانکهای خارجی برای حضور در بخش بانکداری موانع قانونی همچنان در این بخش وجود دارد.

وی افزود: باید موانع حضور نهادهای مالی خارجی را از پیش پا برداریم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در حال حاضر حضور نهادهای مالی خارجی از جمله بانک، بورس و بیمه با محدودیتهای صریح قانونی مواجه است و اگر امروز بخواهیم در شاخصهای محیط کسب و کار به رقابت بپردازیم، باید شرایط حضور سرمایه گذاران خارجی را آسانتر کنیم.

وی سپس به ماده 5 قانون سیاستهای کلی اصل 44 اشاره کرد و گفت: لایحه اصلاح ماده 5 قانون سیاست های کلی اصل 44 در مجلس مطرح و فوریت آن مورد تصویب قرار گرفته است و به زودی در صحن علنی بررسی می شود.

در این جلسه شرایط و قوانین ناظر به ورود و فعالیت نهادهای مالی خارجی و سرمایه گذاران خارجی و همچنین وضعیت نظام بانکی توسط مدیران بخش های مختلف وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حضار تشریح کرد.

در این جلسه نمایندگان عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز مشکلات و موانع موجود در صنایع کشور به ویژه در ارتباط با نظام بانکی و کمبود نقدینگی واحدهای صنعتی را مطرح کردند.