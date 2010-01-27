داوران بخش مسابقه جشنواره فیلم فجر را بیشتر بشناسید

به گزارش خبرنگار مهر، اعلام ترکیب هیئت داوری بخش مسابقه سینمای ایران حرف و حدیث زیادی داشت و برای اولین بار در حین برگزاری جشنواره اعلام شد.

عزت الله انتظامی، اصغر فرهادی،سیروس الوند، فرهاد توحیدی، گلاب آدینه و...از جمله سینماگرانی بودند که اسامی آنها برای داوری شنیده می‌شد . تایید و تکذیب هر کدام از آنها باعث شد حاشیه ای برای جشنواره به وجود آید .

آشنایی با داوران بخش مسابقه سینمای ایران

مسعود جعفری جوزانی متولد 1327 ملایر، دارای مدرک کارشناسی ارشد فیلمسازی از دانشگاه ایالتی سان فرانسیسکو است. وی فعالیت سینمایی را با کارگردانی فیلم های کوتاه آغاز کرد. از دیگر فعالیت های وی می توان به مجوز تدریس مادام العمر در دانشگاه ایالتی سان فرانسیسکو، تدریس در دانشگاه‌های کشور و مدیریت مؤسسه "جوزان فیلم" اشاره کرد.

وی کارگردانی فیلم هایی چون، "جاده های سرد" ،"در مسیر تندباد"، "شیر سنگی"، "دل و دشنه"، "یک مرد و یک خرس"و "بلوغ" را کارگردانی کرده است. هم اکنون مجموعه تلویزیونی "در چشم باد" ساخته وی در حال پخش است. جوزانی همچنین تهیه کنندگی آثاری چون، "ناصر الدین شاه آکتو رسینما"، "همخانه" و... را برعهده داشته است.

اسفندیار شهیدی متولد 1324 تهران، فارغ التحصیل مهندسی طراحی از دانشکده علم و صنعت و فیلمبرداری از کالج ملی فیلم لندن است. وی مدیریت فیلمبرداری "منفی هجده"، "حرفه ای"، "یاران"، "بازیچه"، "گریز"، "صخره همیشه سبز"، "خانه ای مثل شهر" و"تشکیلات" را برعهده داشته است.

ابوالقاسم طالبی متولد 1340 اصفهان، فارغ التحصیل حقوق قضایی است. وی فعالیت هنری را با نگارش قصه های کوتاه آغاز کرد و نخستین نمایشنامه اش را با نام "آن کس که نداند" در اصفهان نوشت و پس از ساختن چند فیلم کوتاه 16 م.م و ویدیویی، فعالیت در سینمای حرفه ای را سال 1371 با دستیاری کارگردان در فیلم "بر بال فرشتگان" به کارگردانی جواد شمقدری آغاز کرد. او صاحب امتیاز و مدیر مسئول هفته نامه سینما ویدئو است.

وی تا کنون کارگردانی فیلم هایی چون "ویرانگر"، "دستهای خالی"، "جنگ کودکانه"، "عروس افغان"، "نغمه" و "آقای رئیس جمهور" را برعهده داشته است. از وی هم اکنون مجموعه تلویزیونی " به کجا چنین شتابان" از شبکه پنجم سیما در حال پخش است.

محسن علی اکبری تهیه کننده سینمای ایران که کار خود را از دهه 60 اغاز کرده تا کنون تهیه و تولید فیلم هایی چون، "کتاب قانون"، "آن مرد آمد"، "سبیل مردونه"، "همیشه پای یک زن در میان است"،" پاداش سکوت"، "جای او دیگر خالی نیست"،" شهر آشوب"،" جنگ کودکانه"، "مریم مقدس" و...را برعهده داشته است. مجموعه تلویزیونی "نردبام آسمان" به تهیه کنندگی وی و کارگردانی محمد حسین لطیفی که مجموعه ای تاریخی بود، ماه رمضان امسال از شبکه اول سیما پخش شد.

محمد ابراهیم فیاض جامعه شناس و استاد دانشگاه امام صادق(ع) که به تازگی کتاب "ایران آینده به سوی الگوی مردم شناختی برای ابرقدرتی ایران" از وی منتشر شده است به عنوان یکی از نظریه پردازان خلاق اجتماعیفعالیت می کند.

فاطمه گودرزی بازیگر سینما و تلویزیون است. وی سال 1342 در تهران متولد شد. او بازی در تلویزیون را از سال 1367 با مجموعه "گالش های مادربزرگ" تجربه کرد و بازی در سینما را از سال 1369 با "به خاطر همه چی" کاری از رجب محمدین آغاز کرد.

این بازیگر تا کنون فیلم های سینمایی، "شب حوراء"، "پایان راه"، "دستهای خالی"، "ازدواج به سبک ایرانی"، "می خواهم زنده بمانم"، "مهاجران"، "غزال" و... را در کارنامه کاری خود دارد. وی همچنین از بازیگران فعال در تلویزیون است که در مجموعه و فیلم هایی چون"ترانه مادری"، "آوای گمشده"، "برندگان"، "مرا بشناس"، "ماه منیر"، "راز سرخ" و...بازی کرده است.

ناصر هاشم زاده متولد 1333 تهران و فارغ التحصیل فلسفه، دانشگاه تهران است. وی نویسنده مقالات فلسفی ـ هنری در مجلات و مطبوعات هنری می باشد. وی در سالهای اخیر به دلیل علاقه به فعالیت های سینمایی به ویژه در زمینه فیلمنامه پرداخته است که به صورت مشاور و نویسنده در فیلمنامه های آثاری چون "بید مجنون"، "رنگ خدا"،‌ "زیر نور ماه" و "آواز گنجشکها" و... شرکت داشته است.