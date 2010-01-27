به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل کراچیان امروز در نشستی خبری درباره آخرین وضعیت ساخت پالایشگاه مایعات گازی ستاره خلیج فارس با بیان اینکه با راه اندازی این واحد مشکلات تامین بنزین و گازوئیل کشور به طور کامل مرتفع می شود، گفت: هم اکنون پیشرفت ساخت پالایشگاه در سه بخش ساخت خط لوله انتقال، آبگیر و تاسیسات پالایشگاه در مجموع حدود 32 درصد است.

وی با تاکید بر اینکه در صورت تامین به موقع منابع مالی و سرمایه ای از سوی شرکا و سهامداران ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس تا پایان سال 1390 تکمیل خواهد شد، تصریح کرد: بر اساس برآوردهای انجام شده برای ساخت این واحد پالایشی به حدود 2.6 میلیارد یورو منابع مالی نیاز است.

مدیرعامل شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس با اشاره به اینکه تاکنون حدود یک میلیارد یورو در این طرح سرمایه گذاری انجام شده است، بیان کرد: همچنین هم اکنون 2.2 میلیارد یورو در قالب 32 قرارداد نهایی شده است.

کراچیان با یادآوری اینکه در حال حاضر ساخت پالایشگاه اصلی 28 درصد، خطوط انتقال مایعات گازی 61 درصد و آبگیر 59 درصد پیشرفت دارد، اظهار داشت: همچنین تاکنون برای ساخت این واحد پالایشی بیش از 23.4 میلیون متر مکعب عملیات خاک برداری و تسطیح زمین و 206 هزار متر مکعب عملیات بتن ریزی انجام گرفته است.

این مقام مسئول با اشاره به ساخت حدود 11 میلیون بشکه ظرفیت ذخیره سازی فرآورده های نفتی در پالایشگاه ستاره خلیج فارس، اعلام کرد: با افزایش فشارهای خارجی تاکنون 51 درصد فعالیتها به شرکتها و پیمانکاران ایرانی واگذار شده است.

دولت به سهامداران ستاره خلیج فارس وام می دهد

به گزارش مهر، کراچیان در ادامه در خصوص وضعیت سهامداران این پالایشگاه مایعات گازی توضیح داد: بر اساس آخرین توافقهای انجام گرفته در حال حاضر شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ( دولت) 40 درصد، سازمان تامین اجتماعی 35 درصد، صندوق بازنشستگی صنعت نفت 10 درصد و یک شرکت اندونزیایی (اس پی سی) 15 درصد سهام دارند.

وی با بیان اینکه در لایحه بودجه سال 1389 ردیفی تعریف شده است که در صورت تصویب آن در مجلس، دولت به شرکا و سهامداران پالایشگاه خلیج فارس وامهایی می دهد، بیان کرد: دولت این وامها را در اختیار سهامداران قرار می دهد تا هر یک از آنها سهم خود را پالایشگاه بپردازند و سپس با راه اندازی پروژه این مبالغ به دولت بر می گردد.

تصویب فرمول فروش خوراک در کارگروه اقتصادی دولت

مدیرعامل پالایشگاه خلیج فارس در ادامه از تعریف فرمول فروش خوراک مایعات گازی به پالایشگاه ستاره خلیج فارس در کارگروه اقتصادی دولت خبر داد و افزود: بر این اساس فرمول خوراک 97 درصد فوب خلیج فارس تعریف شده است.

وی همچنین با بیان اینکه با راه اندازی پالایشگاه در صورتی که کشور با مازاد تولید فرآورده های نفتی همچون بنزین و گازوئیل روبرو باشد امکان صادرات محصولات وجود دارد، بیان کرد: در این باره اسکله های صادراتی در بندرعباس ساخته شده که امکان صادرات محصولات نفتی را فراهم می کنند.

کراچیان در پایان با بیان اینکه با بهره برداری از ستاره خلیج فارس روزانه 35 میلیون لیتر بنزین ( عدد اکتان 95 ) و 14 میلیون لیتر گازوئیل به ظرفیت تولید فرآورده های نفتی کشور اضافه می شود، یادآور شد: تولید روزانه 4 میلیون لیتر ال پی جی ( گازمایع)، 3 میلیون لیتر سوخت جت و 130 تن گوگرد از دیگر محصولات تولیدی این واحد پالایشی هستند.