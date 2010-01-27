به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدحسین قادری ظهر چهارشنبه در نشست خبری در آستانه برگزاری همایش آب افزود: نبود زیرساختهایی نظیر شبکه فاضلاب شهری مشهد و شهرستان های استان، سیستم های تصفیه فاضلاب شهرک های صنعتی و مواردی از این دست مانعی بر سر راه اجرای وظایف حفاظت محیط زیست خراسان رضوی است که در تمامی موارد در صورت لزوم از اهرم های قانونی و بازدارنده استفاده می شود.

معاون محیط انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با اشاره به اینکه در تمام موارد برخورد قانونی و استفاده از اهرمهای بازدارنده موفق نیست، اظهار داشت: راه های عملی مقابله با آلودگی آبها در درجه اول فراهم کردن زیرساختها و در مرحله بعد نظارت کلیه دستگاه های متولی در استقرارها و راهبری ها و در نهایت مدیریت منابع آلاینده است.

قادری جلوگیری از آلودگی رودخانه ها و مدیریت بر تخلیه ها را یک اصل دانست و تصریح کرد: موظف کردن مراکز تخلیه به رعایت استانداردهای مجاز تخلیه در رودخانه ها به طور مداوم پیگیری می شود.

وی افزود: همچنین برای هر فاضلابی که در مزارع تخلیه می شود، ضرورت انطباق با استاندارد مجاز به تخلیه در کشاورزی الزامی است که در این راستا سازمان جهاد کشاورزی تصفیه خانه های روستایی را در دستور کار دارد.

معاون محیط انسانی اداره کل حفاظت محیط زست خراسان رضوی پیرامون زه آب کشاورزی و موضوع کود و سم ها تصریح کرد: مدیریت مصرف کود و سم مانند هر آلاینده دیگری در دستور کار بوده و نظارت مستمر دستگاههای متولی امر توزیع و مصرف را می طلبد.

قادری پیرامون نحوه نظارت بر عملکرد سیستم چاه های جذبی و جلوگیری از نفوذ آنها به آبهای زیرزمینی، تاکید کرد: روند تخلیه فاضلاب در واحدهای سکونتی قبل از استقرار شبکه در چاه جاذب است که با پیشرفت احداث شبکه فاضلاب شبکه تخلیه به چاه از مدار خارج و در حوزه نظارت شرکت های آب و فاضلاب است.

وی ضمن بیان این مطلب که واحدهای صنعتی بیرون از محدوده شهری که دارای فاضلاب هستند از سیستم تصفیه فاضلاب برخوردارند، خاطرنشان کرد: واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی توس دارای قرار داد با شرکت آب وفاضلاب و شرکت شهرک ها هستند و دارای پیش تصفیه هستند که در ساخت پیش تصفیه اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی همکاری کرده اما تعهدی در قبال ساخت ندارد مگر این که به محیط پذیرنده تخیله شود.