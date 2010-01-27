جشن پایان پروژه مسکن مهر استان سمنان در پایان سال 89 برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، عباس رهی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای مسکن استان سمنان گفت: تعاونی های استان باید تا 20 بهمن ماه امسال نسبت به آغاز ساخت و ساز مسکن مهر در استان سمنان اقدام کنند.

وی با تاکید بر اینکه این مهلت آخر به تعاون های مسکن استان برای شروع ساخت و ساز است، گفت: در صورتی که تعاونی های مسکن در تاریخ تعیین شده فعالیت خود را آغاز نکنند قرارداد آنها لغو و به انبوه سازان تحویل خواهد شد.

رهی تصریح کرد: چنانچه تعاونی ها به هر دلیل نتوانند ساخت و ساز مسکن مهر استان را تا آخر سال آینده به پایان برسانند از حمایت مسئولان استان برخوردار نخواهند شد.

وی تاکید کرد: در اجرای مسکن مهر استان اجازه انحصاری عمل کردن را به هیچ کس نخواهیم داد و با انجام این کار به سرعت انبوه سازان و سازندگان با صلاحیت وارد کار می شوند.

به گفته وی، با تلاش و عزم جدی مدیران و مسئولان دستگاه های اجرایی شاهد تسریع در ساخت و سازها و پیشی گرفتن از متوسط پیشرفت اجرایی مسکن مهر در استان خواهیم بود .

استاندار سمنان تلاش و پیگیری های مسئولان را در تسریع روند اجرایی این پروژه بسیار راهگشا دانست.

رهی مردم را از سرمایه های این انقلاب دانست و گفت: مسئولان اجرایی و اتحادیه ها و تعاونی ها باید نسبت به مردم پاسخگو باشند.

معاون عمرانی استاندار سمنان نیز در این جلسه از واگذاری زمین مسکن مهر به افراد واجد شرایط استان خبر داد و گفت: امیدواریم با سیاست گذاری انجام شده مسکن مهر استان تا سال آینده به پایان برسد.