برتری شیرجه روهای آذربایجان شرقی در تخته فنر یک متر

به گزارش خبرگزاری مهر، در این رقابت ها که در سه گروه سنی زیر 18 سال و با حضور 40 شیرجه رو در قالب8 تیم آذربایجان شرقی، همدان، فارس، قزوین، تهران، اصفهان، مرکزی و خراسان رضوی وکرمانشاه برگزار می شود با برگزاری رقابت های تخته فنر یک متر پیگیری شد و این نفرات موفق به کسب عناوین اول تا سوم شدند:

تخته فنر 1 متر:

رده سنی18-16 سال: 1-مجتبی ولی پور از آذربایجان شرقی با کسب 424 امتیاز 2-فرهاد افسری از آذربایجان شرقی با کسب 75/350 امتیاز 3-مهدی سلطان زاده از تهران با کسب 45/340 امتیاز



رده سنی15-14 سال: 1-علی شکول از آذربایجان شرقی با کسب35/358 امتیاز 2-حمید کریمی از تهران با کسب85/300 امتیاز 3-مهرداد مرادی از آذربایجان شرقی با کسب 70/260 امتیاز



رده سنی 13-12 سال: 1- یا شار آبی زاده از آذربایجان شرقی با کسب 60/188 امتیاز 2-امیر حسین مدبری از مرکزی 50/177 امتیاز 3-یاسین باقری از آذربایجان شرقی با30/171 امتیاز



این رقابت ها که تا پنج شنبه 8 بهمن ماه ادامه دارد امشب با برگزاری مسابقات تخته فنر3 متر پیگیری می شود.