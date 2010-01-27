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۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۱۸

سومین المپیاد ورزشی ایرانیان/

برتری شیرجه روهای آذربایجان شرقی در تخته فنر یک متر

برتری شیرجه روهای آذربایجان شرقی در تخته فنر یک متر

مسابقات شیرجه سومین المپیاد ورزشی ایرانیان در استخر مجموعه ورزشی آزادی آغاز شد و شیرجه روهای آذربایجان شرقی در تخته یک متر فنر به برتری دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این رقابت ها که در سه گروه سنی زیر 18 سال و با حضور 40 شیرجه رو در قالب8 تیم آذربایجان شرقی، همدان، فارس، قزوین، تهران، اصفهان، مرکزی و خراسان رضوی وکرمانشاه برگزار می شود با برگزاری رقابت های تخته فنر یک متر پیگیری شد و این نفرات موفق به کسب عناوین اول تا سوم شدند:
تخته فنر 1 متر:
رده سنی18-16 سال: 1-مجتبی ولی پور از آذربایجان شرقی با کسب 424 امتیاز 2-فرهاد افسری از آذربایجان شرقی با کسب 75/350 امتیاز 3-مهدی سلطان زاده از تهران با کسب 45/340 امتیاز

رده سنی15-14 سال: 1-علی شکول از آذربایجان شرقی با کسب35/358 امتیاز 2-حمید کریمی از تهران با کسب85/300 امتیاز 3-مهرداد مرادی از آذربایجان شرقی با کسب 70/260 امتیاز

رده سنی 13-12 سال: 1- یا شار آبی زاده از آذربایجان شرقی با کسب 60/188 امتیاز 2-امیر حسین مدبری از مرکزی 50/177 امتیاز 3-یاسین باقری از آذربایجان شرقی با30/171 امتیاز

این رقابت ها که تا پنج شنبه 8 بهمن ماه ادامه دارد امشب با برگزاری مسابقات تخته فنر3 متر پیگیری می شود.

کد مطلب 1024949

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