  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۹:۴۰

"دنیای پرامید" با امینی‌خواه کلید می‌خورد

فیلم سینمایی "دنیای پرامید" به کارگردانی هوشنگ درویش‌پور با بازی مهدی امینی‌خواه به زودی کلید می‌خورد.

درویش‌پور به خبرنگار مهر گفت: بازیگرانی که پیشتر با آنها به توافق رسیده بودیم گرفتار بازی در پروژه‌های دیگر شدند و ترکیب بازیگران تغییر کرد. مهدی امینی‌خواه نقش اصلی را بازی می‌کند. البته فیلمنامه هم تغییراتی کرده و بخشی  فیلم عروسکی شده است . بیشتر صحنه‌های فیلم  فیلمبرداری در گیلان انجام می‌شود. 

"دنیای پرامید" یک فیلم کمدی است که فیلمنامه آن را درویش‌پور بر اساس قصه‌ای از بهنام بروجردی نوشته است. محمود اکبری‌نسب فیلمبردار، بیژن درویش‌پور مدیر تولید و هامون سیدی طراح چهره‌پردازی این فیلم سینمایی هستند. 

کد مطلب 1024950

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها