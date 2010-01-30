درویشپور به خبرنگار مهر گفت: بازیگرانی که پیشتر با آنها به توافق رسیده بودیم گرفتار بازی در پروژههای دیگر شدند و ترکیب بازیگران تغییر کرد. مهدی امینیخواه نقش اصلی را بازی میکند. البته فیلمنامه هم تغییراتی کرده و بخشی فیلم عروسکی شده است . بیشتر صحنههای فیلم فیلمبرداری در گیلان انجام میشود.
"دنیای پرامید" یک فیلم کمدی است که فیلمنامه آن را درویشپور بر اساس قصهای از بهنام بروجردی نوشته است. محمود اکبرینسب فیلمبردار، بیژن درویشپور مدیر تولید و هامون سیدی طراح چهرهپردازی این فیلم سینمایی هستند.
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