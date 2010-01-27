مهلت ویرایش و تغییر رشته آزمونهای فراگیر دانشگاه پیام نور آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان از امروز چهارشنبه به مدت دو روز و تا تاریخ پنجشنبه 8 بهمن ماه فرصت دارند اطلاعات ثبت نامی خود را در صورت مغایرت اصلاح کرده یا در رشته ها تغییراتی ایجاد کنند.

داوطلبان ثبت نام کننده در کنکورهای کارشناسی و کارشناسی ارشد سال 1388 فراگیر دانشگاه پیام نور می توانند جهت اصلاح اطلاعات ثبت نامی و تغییر رشته به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه کنند.

کلیه فیلدهای وارد شده به هنگام ثبت نام در مهلت تعیین شده برای تغییر و اصلاح امکان تغییر دارند از این رو داوطلبان می توانند نسبت به تغییر رشته های انتخابی در آزمون نیز اقدام کنند.

ثبت نام در آزمون کارشناسی فراگیر دانشگاه پیام نور 26 دی ماه و ثبت نام در کنکورهای کاردانی به کارشناسی و کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور 24 دی ماه پایان پذیرفت.