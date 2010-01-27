احداث 10 بیمارستان در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی شهرکی در حاشیه مراسم همایش معاونین عمرانی دانشگاه آزاد در جمع خبرنگاران به خبرنگار مهر گفت: باید در سراسر مراکز استانها بیمارستانهایی احداث شود که تاکنون در 5 واحد بیمارستان احداث شده است.

وی اظهار داشت: علاوه بر استانها در شهرستانهایی که رشته پزشکی، دندانپزشکی یا پیراپزشکی وجود دارد نیز بیمارستان‌هایی احداث خواهد شد. 5 واحد بیمارستان احداث شده نیز به زودی آماده بهره برداری می‌شود.

معاون عمرانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اضافه کرد: بیمارستانهای احداث شده در دو واحد تهران، یک واحد مشهد، یک واحد اصفهان و یک واحد تبریز ایجاد شده است.

شهرکی در مورد بودجه عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: به طور کلی 30 درصداز کل بودجه دانشگاه آزاد به بخش عمرانی اختصاص دارد و مقداری از این بودجه از دانشگاه و بخش دیگری از آن نیز از منابعی چون تسهیلات اعتباری تامین می‌شود.

وی در ارتباط با فعالیتهای عمرانی دانشگاه خاطرنشان کرد: در حال حاضر به سرانه برنامه چهارم رسیده ایم و در برخی واحدها نیز فراتر از سرانه مصوب قرار داریم.

معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان این مطلب که باید در کلیه واحدهای دانشگاه آزاد، اماکن آموزشی، رفاهی، مسجد، سلف سرویس، سالن تربیت بدنی و فضاهای باز فرهنگی احداث شود، تاکید کرد: در بعضی مناطق دور افتاده هنوز این کلیات اجرایی نشده است اما در جاهایی که امکان پذیر بوده این اقدامات با تسهیلات بانکی اجرایی شده است.

شهرکی گفت: بیش از 250 مجتمع دانشگاهی در دانشگاه آزاد احداث شده و به دنبال افزایش این مجتمع ها نیز هستیم.

وی در ارتباط با وضعیت ایمنی ساختمان دانشگاه‌ها و مقاوم سازی آن در مقابله با زلزله اظهار داشت: 100 درصد ساختمانهای دانشگاه آزاد مقاوم به زلزله ساخته شده و در حال حاضر ویرایش سومین آیین نامه مصوب دولت را اجرا می کنیم.

معاون عمرانی دانشگاه آزاد اضافه کرد: تا حالا هیچ یک از ساختمانهای دانشگاه آزاد مشکلات عدم ایمنی نداشته و حتی در زلزله بم تنها ساختمانی که ویران نشده دو ساختمان دانشگاه آزاد بوده که به عنوان ستاد اجرایی مورد استفاده قرار گرفت.