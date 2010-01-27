23 برنامه محوری دهه فجر در مدارس ایلام اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، کلانتر بارانی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 23 برنامه محوری به مناسبت دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی در مناطق 14 گانه آموزشی این استان اجرا می شود.

وی بیان داشت: مهمترین برنامه های گرامیداشت دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی در مدارس ایلام شامل زنگ انقلاب، همخوانی سرود 1357 نفری فجر توسط دانش آموزان، شرکت در نمازجمعه، نشست پرسش و پاسخ، عطرافشانی مزار شهدا و همایش حماسه حسینی و نهضت خمینی است.

این مسئول خاطرنشان کرد: کلیه این برنامه ها توسط کمیته دانش آموزی و فرهنگیان که در مدارس تشکیل شده، اجرا خواهد شد.

وی یادآور شد: برپایی نمایشگاه تخصصی دانش آموزی، نمایشگاه آثار قلمی، برگزاری مسابقات فرهنگی، ورزشی و هنری، انشانویسی با موضوع دهه فجر و دیدار با خانواده های شهدای دانش آموزی از دیگر برنامه های محوری دانش آموزان و فرهنگیان در مدارس استان ایلام است.