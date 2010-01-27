اختصاص 82 درصد بودجه 89 وزارت بهداشت به حوزه سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر وحید دستجردی روز چهارشنبه با اعلام این خبر در اجلاس معاونین بهداشت و درمان دانشگاههای علوم پزشکی گفت: نقش معاونین بهداشت و درمان دانشگاهها در ارائه خدمات و تأمین سلامتی مردم بسیار مهم است.

وی افزود: رضایتمندی مردم از اهداف ویژه وزارت بهداشت است و معاونین بهداشت و درمان دانشگاهها باید در این زمینه اهتمام کامل داشته و با وجود مشکلات در خدمت سلامت مردم باشند و برای منشور حقوق بیمار و جلب رضایت مردم اقدامات اساسی انجام دهند.

وحید دستجردی با اشاره به اهمیت ایده‌ های نو و خلاقیت به جای روش‌های سنتی برای حل مشکلات گفت: در چند سال گذشته منابع فیزیکی مانند تعداد تختها، خانه‌های بهداشت و فضاهای خدماتی دیگر چند برابر شده است و لازم است در کنار توسعه فیزیکی برای ارتقاء کیفیت خدمات هم تلاش کنیم.

وی با اشاره به اینکه بهبود خدمات "اورژانس بیمارستانی" و گسترش برنامه "پزشک خانواده" دو وظیفه و اولویت اصلی نظام سلامت در چهارسال آینده است گفت: در چهار سال گذشته در زمینه سلامت روان اقداماتی انجام شده که تخصیص 10 درصد از تختهای بیمارستانی به بخش روانپزشکی جزء برنامه‌هایی است که باید پیگیری شود.

وزیر بهداشت افزود: با این وجود اورژانسهای روانپزشکی و درمان معتادان به خصوص معتادان به مواد مخدر جدید از نیازهای کنونی کشور محسوب می‌شود.