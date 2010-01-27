  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۴۱

دستجردی اعلام کرد:

اختصاص 82 درصد بودجه 89 وزارت بهداشت به حوزه سلامت

اختصاص 82 درصد بودجه 89 وزارت بهداشت به حوزه سلامت

وزیر بهداشت از اختصاص 82 درصد بودجه سال 89 این وزارتخانه به حوزه سلامت کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر وحید دستجردی روز چهارشنبه با اعلام این خبر در اجلاس معاونین بهداشت و درمان دانشگاههای علوم پزشکی گفت: نقش معاونین بهداشت و درمان دانشگاهها در ارائه خدمات و تأمین سلامتی مردم بسیار مهم است.

وی افزود: رضایتمندی مردم از اهداف ویژه وزارت بهداشت است و معاونین بهداشت و درمان دانشگاهها باید در این زمینه اهتمام کامل داشته و با وجود مشکلات در خدمت سلامت مردم باشند و برای منشور حقوق بیمار و جلب رضایت مردم اقدامات اساسی انجام دهند.

وحید دستجردی با اشاره به اهمیت ایده‌ های نو و خلاقیت به جای روش‌های سنتی برای حل مشکلات گفت: در چند سال گذشته منابع فیزیکی مانند تعداد تختها، خانه‌های بهداشت و فضاهای خدماتی دیگر چند برابر شده است و لازم است در کنار توسعه فیزیکی برای ارتقاء کیفیت خدمات هم تلاش کنیم. 

وی با اشاره به اینکه بهبود خدمات "اورژانس بیمارستانی" و گسترش برنامه "پزشک خانواده" دو وظیفه و اولویت اصلی نظام سلامت در چهارسال آینده است گفت: در چهار سال گذشته در زمینه سلامت روان اقداماتی انجام شده که تخصیص 10 درصد از تختهای بیمارستانی به بخش روانپزشکی جزء برنامه‌هایی است که باید پیگیری شود.

وزیر بهداشت افزود: با این وجود اورژانسهای روانپزشکی و درمان معتادان به خصوص معتادان به مواد مخدر جدید از نیازهای کنونی کشور محسوب می‌شود.

کد مطلب 1024958

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها