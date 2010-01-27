انگلیسی ها سالانه هشت روز با رایانه خود دعوا می کنند!

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این مطالعه کاربران بیشترین زمان خود را به دلایلی مانند انتظار آغاز فعالیت رایانه و آماده شدن آن برای فرمان پذیری، جستجو برای فایلها و به پایان رسیدن باطری لپ تاپها به هدر می دهند. پاپ آپ ها، نصب برنامه ها یا چاپگر جدید و مقابله با دیوار محافظتی آنتی ویروسها نیز از دیگر موانعی هستند که میزان صبر کاربران را به خوبی تخمین می زنند.

به گفته وب سایت MSN.co.uk که این مطالعه را انجام داده است، این فعالیتهای برای بسیاری به اندازه گیرافتادن در گره ترافیکی کور و یا گم کردن کیف پر از پول آزار دهنده است. از هر پنج کاربر یک کاربر ناراحتی خود را با خرد کردن ماوس یا صفحه کلید جبران کرده و یک سوم آنها بر سر رایانه خود فریاد می کشند. باقی مانده این تعداد ترجیح می دهند در نهایت آرامش یک فنجان چای بنوشند و یا رایانه را ترک کرده و پس از مدتی دوباره بازگردند.

40 درصد از کاربران در این تحقیق اعلام کرده اند که نیازی به به روز رسانی نرم افزارها و کاربردهای جدید برای سیستم خود ندارند بلکه تنها به رایانه ای نیاز دارند که کار کند! "جان منگلارز" از شرکت مایکروسافت معتقد است ویندوز 7 می تواند با کاهش دادن مشکلات رایانه ها تعداد روزهای تلف شده را تا دو و نیم روز کاهش دهد.

به گفته وی اکثر کاربران دوست دارند رایانه ای ساده داشته باشند زیرا در محل کار و محیط زندگی خود به اندازه کافی فشار عصبی به آنها وارد می شود و به همین دلیل باید به گونه ای از میزان استرس ناشی از رایانه ها کاسته شود. ویندوز 7 نیز درست بر روی مواردی تمرکز کرده است که کاربران آنها را دوست دارند و فعالیتهای رایانه ای آنها را تسهیل می کند.

بر اساس گزارش تلگراف، نیمی از اروپایی ها در این تحقیق اعلام کرده اند روزانه تقریبا 10 دقیقه از زمان خود را برای رفع مشکل از رایانه خود تلف می کنند اما در این میان 24 درصد از انگلیسی ها روزانه در حدود 30 دقیقه از زمان خود را به هدر می دهند که این مدت زمان در طول یک سال تقریبا هشت روز خواهد بود.