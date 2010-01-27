نقش دانشگاه و مراکز علمی در تقویت صنایع غذایی کمرنگ است

دکتر اورنگ عیوض زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در کشورهای توسعه یافته با بهره گیری از منابع اطلاعاتی دانشگاهها و مراکز علمی، واحدهای صنعتی با هدف تسخیر بازارهای جهانی ایجاد می شوند.

وی تصریح کرد: محصولات تولیدی که امروزه بازارهای جهانی را در ید خود درآورده اند، حاصل بهره گیری از توان علمی مراکز دانشگاهی بوده است.

عیوض زاده خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت علوم و فناوری جدید، فرصت تبادل نظر میان دانشگاه و صنعت یک ضرورت انکار ناپذیر است.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: دانشگاهیان از لحاظ تئوریک با فنآوری های روز آشنا هستند که با حضور در کارگاهها و مراکز تولیدی از نزدیک با اجرایی شدن این ایده ها و دانش روز آشنا می شوند و در چنین فضایی است که تجارب هر دو بخش به یکدیگر منتقل می شود.

وی، حرکتهای صورت گرفته نظیر برگزاری همایش راهکارهای افزایش تبادل صنعت و دانشگاه در ساوجبلاغ را در دی ماه سال جاری ارتباط در جهت ارتباط بین صنعت و دانشگاه به عنوان یک نقطه عطف و رو به رشد دانست و این اقدام را خبر دهنده شکل گیری اراده ای قوی در مجموعه صنعت برای بهره گیری از توان علمی مراکز دانشگاهی عنوان کرد.

عیوض زاده بیان کرد: در همایشی که برگزار شد، اساتید دانشگاهی و دانشجویان رشته های مختلف صنایع غذایی دانشکده صنعت غذای ساوجبلاغ، راهکارها و پیشنهادات خود را برای افزایش تعامل بین این دانشکده و صنایع غذایی مستقر در شهرستان ساوجبلاغ ابراز کردند و از این پس قرار است از این پیشنهادات در بخش صنایع غذایی بهره گیری شود.