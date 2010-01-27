عامل شهادت سه مامور نیروی انتظامی دستگیر شد

سردار محمدرضا اسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: با تلاش پلیس امنیت بافت، عامل شهادت سه مامور نیروی انتظامی در استان هرمزگان دستگیر شد.

رئیس پلیس استان کرمان تصریح کرد: این متهم 44 ساله به جرم شرارت، حمل مواد مخدر و درگیری مسلحانه تحت تعقیب بوده است.

سردار اسحاقی گفت: سه ماه قبل این فرد طی درگیری با ماموران نیروی انتظامی شهرستان هرمزگان سه نفر از ماموران نیروی انتظامی پاسگاه احمد آباد را به شهادت رسانده بود که با تلاش ماموران نیروی انتظامی شهرستان بافت دستگیر شد.

وی اضافه کرد: این دستگیری در پی یکسری اقدامات گسترده صورت گرفت و این شرور پس از دستگیری تحویل مراجع قضایی شد.