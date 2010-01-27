ارزش موقوفات جدید در سمنان پنج هزار میلیارد ریال است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حجت الاسلام قربانعلی صفایی پور ظهر چهارشنبه در چهارمین کنگره عاشوراپژوهی در امامزاده یحیی(ع) سمنان گفت: واحدهای مسکونی، تجاری، ‌باغ و مزرعه موقوفات جدید در استان سمنان را تشکیل می‌دهد.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ده‌ها موقوفه جدید دیگر که هزاران میلیون ریال ارزش داشت و مالکان آنها مشخص نبود، کشف شد و زیرنظر اداره اوقاف و امور خیریه استان سمنان قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه دشمنان انقلاب اسلامی ایران با جنگ نرم کشور را مورد تهدید قرار می دهند، گفت: وظیفه مسئولان و روحانیون بیداری مردم و جامعه است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان افزود: این کنگره امسال با عنوان "عاشورا، عدالت و پیشرفت" و با هدف تعالی و علو نظام مقدس جمهوری اسلامی، تبیین اهداف عاشورا و فرهنگ عاشورایی برگزار شد .

صفایی پور از ارسال 18 مقاله توسط صاحبنظران به این کنگره خبر داد و گفت: از بین مقالات ارسالی هیئت داوران سه مقاله را برتر شناخت و به کنگره سراسری عاشوراپژوهی معرفی کرد .

وی علت کاهش مقالات این دوره نسبت به سال گذشته را استانی شدن فراخوان مقالات ذکر کرد و گفت: کنگره های گذشته در هر استان به صورت آزاد برگزار شده بود و منع ارسال مقاله به چند کنگره استانی وجود نداشت .

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان یادآور شد: امسال با اصلاح آئین نامه هر پژوهشگر فقط مجاز به شرکت در کنگره استان خودش بوده است.

در این آیین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، استاندار سمنان، فرمانده سپاه استان، نماینده ولی فقیه در استان سمنان و امام جمعه سمنان، رئیس حوزه علمیه سمنان حضور داشتند که از نفرات برتر کنگره تجلیل شد.